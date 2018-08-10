俄媒：蚂蚁金服的中国经验更容易被移植到东南亚

8月8日，在马来西亚吉隆坡，一名男士用电子钱包刷二维码买咖啡。去年，马来西亚主要支付服务提供商、联昌国际银行旗下的Touch‘n Go（TnG）与中国企业蚂蚁金服结成战略合作伙伴。今年5月，他们联合推出的电子钱包产品投入运行。这款产品不仅能实现手机充值、水电等缴费、转账、买机票等，还可在吉隆坡一条地铁线路的部分站点体验刷码过闸坐地铁。（新华社）

原标题：俄媒认为蚂蚁金服的中国经验更容易被移植到东南亚

参考消息网8月10日报道 俄媒称，中国金融科技公司在占领本国市场后，试图打入外国市场。今年上半年，东南亚诸国对金融科技公司的投资额已经达到160亿美元，其中140亿美元是浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司（简称蚂蚁金服，Ant Financial）吸引的。中国金融科技公司看到了在东南亚扩张的良好前景。但在东南亚市场上，中国公司必须适应不同的营商环境，并与西方对手竞争。

据俄罗斯卫星通讯社8月8日报道，东南亚诸国有6亿人口，其中4.2亿人年龄在40岁以下，这些人在日常生活中经常使用智能手机。例如，超过60%的泰国人口使用移动互联网。在此情况下，中产阶级在东南亚的形成速度相当快。按照波士顿咨询公司的预测，到2020年印度尼西亚将有1.41亿人步入中产阶级。为什么不成为中国金融科技公司的目标受众？

报道称，许多东南亚国家现在的金融科技发展条件与7至10年前的中国相同，这个事实为中国金融科技公司注入了乐观主义。比如，在印度尼西亚，拥有信用卡的居民不超过5%。现金仍像过去一样是主要结算方式。哪怕是在网购时，75%的印度尼西亚网上订单仍需在收货时支付现金。几千万个小微企业根本没有机会享受银行信贷产品。

中国人民大学金融研究院研究员卞永祖告诉俄罗斯卫星通讯社和广播电台，正是银行服务自然人和小微企业的滞后状况导致了中国蚂蚁金服公司的建立。阿里巴巴集团旗下电商平台淘宝的生意曾经萎靡不振，因为买方拒绝在收货前付款，而供应商担忧在收款前发货。阿里巴巴去请求银行解决这个问题，但处处遭拒。银行愿为大型外贸交易开立跟单信用证，但对小额买卖不感兴趣。蚂蚁金服就是这样诞生的，起初它只是在电商平台上完成交易的保障。因此这种经验可能被移植到东南亚地区的发展中国家。

他说，“从市场的角度来讲，我认为，发展中国家更有潜力。发达国家已经具备相对完善的金融基础设施，金融产品十分丰富，人们已形成对金融科技产品的认知、使用习惯也很难改变。加之一些新的金融科技产品也的确存在安全性问题和个人隐私问题，发达国家会更加介意这一点。这也在一定程度上使得金融科技在发达国家的推广困难更大。反观发展中国家，过去金融市场的发展并不是很健全，金融科技的发展恰恰能够填补普通民众在金融需求方面的许多空白，而且使用方法十分便捷，所以更容易接受”。

卞永祖说，但为了在东南亚扩展生意，中国金融科技公司不得不适应当地的营商环境和行政程序，而后者并不是所有时候都像在中国境内那么适宜。在印度尼西亚，外国P2P网贷平台为了运营，必须与当地公司组建合资企业，只有这样才能申请经营许可证，但申请审议过程本身有时可能延宕数月。在柬埔寨，法律把最高贷款利率规定在年息18%的水平。而且，地缘政治风险也不容忽视。从另一方面来说，东南亚诸国与美国的关系经常发生变化，不过占上风的仍然是经济因素，而非地缘政治因素。

他说：“美国传统上的确在东南亚拥有非常大的影响力，但是目前美国的经济实力或软实力整体上在全球的影响力都处于一种相对收缩的状态，这一点在东南亚体现得尤为明显，而且东南亚对美国的天然好感也在发生转变。其次，与传统金融不同，金融科技的发展更多的还是体现在为人民生活带来便利方面，普惠金融产品是实实在在地关系到人们生活的各个方面，给普通民众带来更大的实用性和便利性。人们很难将其与政治联系在一起，因此，所谓的美国因素对中国金融科技在东南亚的发展不会造成太大的影响和阻力。再次，现在是互联网时代、全球化时代，全球化和互联网两者的联系密不可分，其发展趋势也是不可逆转的，金融科技正是在这样的大形势下不断向前发展，任何国家无论是从政府还是个人的角度都不会拒绝这样的大趋势。总之，金融科技在东南亚拓展业务是一个非常好的策略。”

报道称，尽管困难重重，但中国金融科技公司在努力尽快在东南亚诸国中占据自己的市场份额。蚂蚁金服2016年就已经吞并了新加坡电子支付公司HelloPay Group，但公司的目标并不仅仅只有东南亚。蚂蚁金服副总裁俞胜法告诉香港《南华早报》（SCMP），在“一带一路”沿线国家共居住着20亿无权享受银行服务的人口。其中79%的人需要信贷产品，但无法在传统银行体系中获得。