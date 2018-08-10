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苹果曝光新专利 未来Mac也有望搭载Face ID

苹果曝光新专利 未来Mac也有望搭载Face ID
2018年08月10日 10:33 新浪科技综合
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　　来源：DoNews

　　（记者 赵晋杰）根据苹果本周刚刚被授予的一项专利显示，在iPhoneX上被应用的Face ID技术，有望在未来某天出现在Mac上。

　　专利显示，这项关于Mac上的面部识别专利申请，甚至还要早于iPhone X的推出。“专利描述了睡眠模式中的Mac电脑如何可以使用电脑上的摄像头扫描面部。这可能是Power Nap的一个新增功能，在Power Nap功能下，睡眠中的电脑仍然可以执行某些后台进程但不会消耗过多电源。假如用户的Mac电脑发现到人脸，则其会使用面部识别来唤醒电脑，如果用户身份验证通过的话，基本上，Mac可以在睡眠模式下轻松地完成这个任务——只要确认是否在摄像头范围内有人脸出现——然后在完全唤醒机器之前先进入更高功率模式来执行部分面部识别。”

　　此外，为了配合Face ID功能的更好使用，苹果在专利中还展示了手势控制Mac操作。这一发明来自PrimeSense公司，曾协助开发了微软Kinect传感器，苹果在2013年将其收购。

　　而且，这项专利可能不仅仅局限于使用手指来控制，它允许更广泛的肢体语言（如头部、躯干和手臂）来向Mac发出操作意图信号。不过，苹果将如何使用这些专利暂时还没有太多线索。（完）

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