Slack新一轮数亿美元融资将结束 估值达70亿美元

新浪科技讯 北京时间8月10日上午消息，据知情人士透露，Slack正在筹集数亿美元的资金，融资轮结束之后Slack估值将达到70亿美元。

参与此次投资轮的新投资者有General Atlantic以及Dragoneer Investment Group。

Wellington Management正在斟酌是否要投资Slack。现有的投资者也将继续参与此次融资轮，包括Accel、Index Ventures、Global Founders Capital以及德国Rocket Internet SE。

投资讨论已经持续数月时间，目前投资轮尚未结束。

位于旧金山的Slack发言人表示公司“不会对任何谣言或揣测进行回应”。Dragoneer拒绝对此事进行评论。General Atlantic以及Wellington Management也没有对此置评。TechCrunch早先曾报道过一些融资消息。

去年，Slack融资2.5亿美元，估值达到51亿美元，融资轮由软银集团领投。

今年早些时候，Slack透露应用的每日活跃用户数量已经超过800万人，其中包括300万付费用户。在2013年推出Slack通讯平台的首席执行官Stewart Butterfield表示公司今年还没准备好上市。(堆堆)