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谷歌推出视频问答应用Cameos：让明星出面回答问题

谷歌推出视频问答应用Cameos：让明星出面回答问题
2018年08月10日 08:47 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间8月10日早间消息，谷歌苹果App Store上线了一款全新的视频问答应用Cameos，用户可以在上面回答关于自己的问题，然后把答案直接分享到谷歌上面，该应用主要面向明星和其他公众人物。

　　名人往往是谷歌用户的搜索对象。借助Cameos应用，便可让这些名人自己出面回答用户提问，不必让其它网站给出答案。

　　该功能其实是“Posts on Google”平台的延伸，这个平台过去几年一直在缓慢扩张，让一些个人和组织可以直接在谷歌搜索页面中贡献内容。

　　Posts on Google最初仅面向少部分名人、体育队和体育联盟、电影工作室和博物馆开放。但去年开始扩张到地方企业，允许其发布关于自己的活动、产品和服务信息。今年春天，该服务又向音乐人开放。这款服务还在尝试一项功能，将名人的视频回答嵌入搜索结果中。

　　之前受邀使用Posts on Google的用户可以发布文字、图片、视频、动图、链接等内容，而新的Cameos应用主要着眼于视频内容。其App Store说明中写道：“针对人们在谷歌上最常提出的问题，录制回答视频，然后直接发布到谷歌。现在，当人们搜索你的时候，可以直接得到你本人给出的答案。”

　　此外，名人用户还可以通过Cameos看到互联网上最常被人搜索的问题，这样就可以更有针对性地提供答案。(书聿)

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