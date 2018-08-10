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欧莱雅与Facebook联手：推出化妆品虚拟试用系统

欧莱雅与Facebook联手：推出化妆品虚拟试用系统
2018年08月10日 08:41 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间8月10日早间消息，美妆品牌欧莱雅正在与Facebook联手，推出虚拟的产品试用系统，让消费者看到她们使用不同唇膏和眼影时的效果，从而进一步推动线上和社交媒体的销售。

　　今年3月，欧莱雅收购了加拿大增强现实和人工智能公司ModiFace。该公司周四表示，这家总部位于多伦多的公司目前已经与Facebook展开合作，在欧莱雅品牌的平台上开发增强现实体验。合作将从NYX品牌开始，随后还将纳入Urban Decay、兰蔻和圣罗兰。

　　欧莱雅首席数字官卢波米拉·罗切特（Lubomira Rochet）说，消费者最终可以试用粉底和眉笔等各类化妆品，而这种试用功能将帮助该公司提升销售。“我们在自己的网站上看到，如果提供这种虚拟试用功能，那么转化率会显著提高。”

　　罗切特同时表示，从引流来看，社交媒体网络已成为欧莱雅在线销售增长的最大动力。不过，这些购买活动会被重定向至品牌的自主网站或第三方在线零售商。2018年上半年，电商营收占欧莱雅总营收的9.5%，高于3年前的不到5%。

　　罗切特还说，在中国市场，欧莱雅也在与其他伙伴就类似合作展开谈判，但没有透露合作伙伴的细节。

　　包括雅诗兰黛和丝芙兰在内的化妆品巨头都在大举投资科技。在这个被自拍和美妆博主占领的时代，科技正在推动美妆行业的互联网转型。(张帆)

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