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WeWork再获得软银10亿美元投资 估值有望达420亿美元

WeWork再获得软银10亿美元投资 估值有望达420亿美元
2018年08月10日 08:34 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间8月10日早间消息，美国共享办公企业WeWork本周四公布了上半年业绩。它在报告中透露，软银将会以可转换票据的形式再次向公司投资10亿美元。

　　WeWork总裁、CFO阿蒂·明森（Artie Minson）指出，公司的销售额正在攀升，而且每张工位的平均建设成本也在下降。他说：“所有迹象都表明，我们有信心以更快的速度增长，大机构对我们的股权权益很有兴趣。”

　　如果下一次融资时来自其他投资者的资金达到10亿美元，或者WeWork上市，软银的债务就能转化为股权权益。具体每股价格如何，由融资领投者决定，它可能是软银，也可能是其他投资者。如果其它公司成为主要投资者，软银获得的每股价格最低可达110美元，相当于公司估值达到420亿美元。

　　从今年开始，WeWork以非正式方式公开一些财务信息，包括去年的和今年一季度的一些数据。WeWork今年也公布了其它一些财务信息，当时公司曾发售7.02亿美元债券，但信用机构将这些债券评为垃圾债券。

　　在公布发行债券有关信息时，WeWork表示，去年公司亏损9.33亿美元，销售额达到8.86亿美元。今年上半年，公司亏损7.23亿美元，营收7.64亿美元。WeWork预计未来12个月营收至少达到18亿美元。

　　截止6月30日，WeWork有现金19亿美元。截至目前，该公司已融资约50亿美元，分别是去年夏天向软银融资，以及今年年初为中国子业务融资。在最近的一次融资中，WeWork估值已经达到200亿美元。今年6月一名软银高管说，WeWork曾想以350亿美元的估值融入更多资金。

　　WeWork已收购两家小型总承包公司，一家位于纽约，一家位于伦敦，之所以收购主要是因为公司想靠自己完成更多的设计、施工工作，不用依赖外部企业。(云外)

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