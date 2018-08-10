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腾讯市值蒸发一万亿 时评人：社交红利将尽

腾讯市值蒸发一万亿 时评人：社交红利将尽
2018年08月10日 08:26 新浪科技-自媒体综合
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　　蒸发一万亿，腾讯怎么了？

　　文/巴九灵（微信公众号：吴晓波频道）

　　最近的扎克伯格有点愁。

　　半个月前发布2018财年第二季度未经审计财报后，股价一夜之间重挫19%，创下了历史最大单日跌幅，市值缩水1200亿美元。

　　腾讯也同病相怜。

　　截至昨日收盘，腾讯报收372.6港元，总市值3.5万亿港元。相比于今年1月的最高点476.6港元后，已经下跌了22%，市值蒸发1万亿港元。

　　于是，小巴跑去查了查下腾讯相关的数据。对比BAT三家2018年第一季度的财报发现，论赚钱能力，腾讯是老大，腾讯营收735.28亿元，比去年同期增长48%。比阿里巴巴多115.96亿元，是百度营收的3.5倍。腾讯净利润则比阿里和百度的总和还要高。

　　论投资能力，也数腾讯出手快、出钱多，2018年第一季度，腾讯对外投资高达540亿元，投资数量比阿里多出一倍有余，比百度多出两倍。

　　这就纳了闷了！不过，要说起不开心的事，也是有的，比如被质疑“没有梦想”，陷入“头腾大战”，6月文化部暂时关闭国产游戏的备案，至今未恢复。

　　那么，为何腾讯、facebook等互联网社交巨头的股价都这么惨？腾讯究竟怎么了？小巴采访了几位大头，来听听他们的分析。

　　魏武挥 天奇阿米巴基金管理合伙人、科技专栏作者

　　市场看淡腾讯很正常 

　　但腾讯的梦想非常大 

　　腾讯最大的业务——游戏，这一两年增长有点慢，王者荣耀之后并无王者。腾讯增长最快的业务——广告，2008年金融危机造成广告行业受到重创，是历史上的证据，腾讯也不例外。所以，市场对腾讯看淡也是正常的。

　　之前有一篇很火的文章《腾讯没有梦想》，但我觉得腾讯的梦想很大。从AT这两家公司的不同作风就可以看出。

　　阿里有点像帝都搞城市规划，以长安街为中心，一环一环荡出去，一环是零售，二环是支付/金融，三环是物流，四环是阿里云，五环可能就是达摩院。我们会看到它有一条线，做好一环做二环，做好二环做三环，以此类推，前后有很强的关系。

　　腾讯则像魔都搞城市规划，东一个点西一个点，比如中山公园搞一搞，五角场又去搞一搞，一会儿又去虹桥搞一搞，是去中心化或者多中心搞的。

　　其实，在很多领域，腾讯知道自己不能主导，那就占点股吧。但它希望用微信来连接一切。胃口很大，至于能不能实现是另外一回事。

　　阿里这一路走来，一直在搞颠覆。颠覆了零售业，颠覆了金融业，颠覆了物流业。阿里所涉足的，大多都是既有领域，蛋糕早已切好。它就是一个外来户，一个门口的野蛮人。

　　腾讯从来不是以颠覆者的面目出现的，它更多强调的是“赋能”，为颠覆者赋能。

　　比如，一个微信订阅号，真的完成了新媒体对传统媒体的颠覆。但你不能说这是腾讯干的，活跃公号三百五十万，大多都不是腾讯的。腾讯也从来没说过类似“媒体不改变，我们就来改变它”这样的豪言壮语。

　　一个颠覆者，一个赋能者，究竟孰强孰弱，见仁见智吧。

　　打个形象的比喻，阿里来自火星，战神，风格外向，攻城掠地呼啸而来旌旗招展；腾讯来自金星，爱神，风格内敛，徐徐布局绵里藏针水滴石穿。

　　吴小平 资深金融人士

　　更多年轻人转向今日头条系产品 

　　对腾讯的估值是个沉重的打击 

　　先说说Facebook，基本面而言，如果不开放中国市场，其增长已经到了极限，再有增长，也是收入较低的人群和地区，增收潜力很小。

　　因此，市场失望是正常的。当然，一夜之间跌去20%有点反应过火，但也不算意外，毕竟大家（长期投资人）都在这个股票上赚了大钱。

　　再来说说腾讯，腾讯和Facebook有类似之处，都是以社交为主、以流量见长的公司，且能够通过流量来支撑一系列自己投资的公司。

　　但是，腾讯除了微信外，这五年来几乎没有看到任何社交流量新品，产品老化严重。因此，股东减持并不是腾讯下跌的关键原因，关键是产品老化，令人失望，最新爆出的腾讯云丑闻更是让人叹息。

　　腾讯的产品几乎不与贸易摩擦有关，纯粹是社交、游戏、广告、流量。如果下跌，那就是内生动力的问题、关注度的问题、眼球停留时间的问题。

　　腾讯把宝几乎全部押在游戏等社会舆论高度关注的领域，更是个危险。腾讯依然是所有基金不得不配、不能不配的公司，但必须要在收入多元化的方向上多努力。

　　至少在国内，更多人（年轻人）正在转向今日头条系产品，这对腾讯的估值是个沉重打击。估值模型中的增长系数被小小修正了，于是估值数据被大大调整了。

　　张书乐 TMT行业时评人

　　社交红利将尽 

　　腾讯若不能拓展将进一步缩水 

　　腾讯一直以来在社交生态都过于依赖泛娱乐，而这种泛娱乐生态，最强悍的表现，其实是爆款游戏支撑。这样的支撑本身很单一，且脆弱。腾讯某种程度上其实就是个游戏公司。

　　因此，资本市场对其过于单一的盈利模式，尽管表现自然强悍，但也难免审美疲劳。

　　而其一直试图突破的电商，其扶植的京东表现平平，走社交电商之路的拼多多又备受诟病，很有可能被腾讯划清界限。

　　故，边界拓展近年来没有寸进，更多的是靠资本进行资源独占，如腾讯音乐在版权上对竞品网易云音乐的压制，都使得腾讯在资本市场上的故事题材缺少亮点。

　　Facebook某种意义上是腾讯在从社交走向游戏的导师，也同样缺少进一步拓展的期待值。社交流量在泛娱乐领域的人口红利将尽，单纯靠资本购入版权和新晋平台来形成壁垒的打法，如在大文娱角度上，都在失利。

　　社交流量的表现空间和用户黏性都在面临挑战。如拥有庞大版权库的腾讯视频，不但打不过自制力强悍的爱奇艺，在垂直领域，拥有庞大日系经典动漫IP 的腾讯，不仅自研的衍生游戏水准平平，而且在动漫领域还不如b站。

　　社交红利将尽，社交巨头如果不能拓展流量的多元衍生空间，将会进一步缩水下去。

　　本篇作者 | 李梦清 | 当值编辑 | 何梦飞

　　责编 | 郑媛眉 | 主编 | 魏丹荑 | 图片 | 视觉中国

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