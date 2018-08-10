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云存储公司Dropbox营收3.39亿美元 但股价下跌近10%

云存储公司Dropbox营收3.39亿美元 但股价下跌近10%
2018年08月10日 08:18 新浪科技
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云存储公司Dropbox营收3.39亿美元 但股价下跌近10%
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　　新浪科技讯 北京时间8月10日早间消息，本周四，云存储公司Dropbox公布2018年第二季度财报。财报显示，Dropbox营收为3.392亿美元，同比增长27%，高于华尔街预期的3.309亿美元；按美国通用会计准则（GAAP）计算，公司净亏损410万美元，去年同期为亏损2680万美元。扣除一次性项目，Dropbox每股收益为11美分，超过此前6美分的预期。

　　Dropbox称，预计第三季度营收将在3.5-3.53亿美元的区间范围内，此前分析师的营收预期为3.459亿美元。

　　Dropbox第二季度实际业绩和对第三季度的预测超过了华尔街的预期，这是因为付费用户增加，且从每个用户获得的收入增加。

　　公司CEO德鲁·休斯顿（Drew Houston）表示，公司新近推出计划，以更高价格提供更大存储空间，更多的个人和企业客户加入其中，从而导致来自每用户平均收入（ARPU）有所增加。

　　该公司的ARPU在本季度上升到116.66美元，超过了113.95美元的预期。据FactSet统计，在六月底Dropbox的付费用户增长了20%，达到1190万，超过了分析师平均估计的1173万。

　　同时，Dropbox宣布，公司COO丹尼斯·伍德赛德（Dennis Woodside）将于九月初离职，此前他在Dropbox工作四年，曾在今年三月份的公司IPO中起到了至关重要的作用。他目前将继续担任顾问，直到年底。

　　此外，Dropbox还决定，将股票锁定截止日期提前几个交易日。目前，锁定时间设为8月23日到期，市场上将有额外3.564亿股上市交易。

　　受到股票锁定到期日提前和COO离职消息影响，Dropbox股价在延时交易中下跌了近10%。

　　Dropbox以免费服务的形式提供分享和存储照片、音乐和其它大型文件服务，并致力于建立企业级软件产品。其竞争对手来自谷歌微软亚马逊和Box等公司。

　　该公司在3月23日首次上市，场面空前壮观。因为其股票为投资者在一年多的时间里买进规模最大的科技股IPO，该公司股价在交易首日收盘上涨超过35%。(斯眉)

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