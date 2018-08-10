消息称亚马逊拟在西雅图总部开设内部诊所

新浪科技讯 北京时间8月10日早间消息，据CNBC报道，两位熟知内情的匿名消息人士透露，亚马逊正就在西雅图总部开设初级医疗诊所一事展开内部讨论。

消息人士称，亚马逊的早期计划是在今年晚些时候聘用数量较少的医生，面向特定员工开设一个试点诊所，随后则将在2019年初将这项计划扩大至面向更多员工推出。

在美国医疗费用大幅上升的形势下，许多公司都正在寻找降低员工医疗费用的方法，而亚马逊在这个领域中处于领先地位。今年1月，亚马逊宣布与摩根大通和伯克希尔哈撒韦公司达成合作，成立了一家合资公司，目的是改善医疗护理的质量和压低医疗费用。最近，这三家公司宣布任命知名外科医生、医疗保健作家阿图尔·加万德(Atul Gawande)为这家合资企业的CEO。

亚马逊此前曾寻求外包诊所，从公司外部引入医疗服务提供商。但据上述两名消息人士中的一人透露，亚马逊最终决定在公司内部发展诊所。Crossover Health和One Medical等医疗服务提供商正在为其他一些公司提供服务，其中包括一些科技公司。

亚马逊发言人拒绝就此消息置评。(唐风)