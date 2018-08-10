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腾讯云“数据丢失”引思考：云服务究竟安全不安全？

腾讯云“数据丢失”引思考：云服务究竟安全不安全？
2018年08月10日 01:57 21世纪经济报道
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　　近日，创业公司“前沿数控”针对腾讯云的一篇檄文引发了行业关注。前沿数控发文称，公司放在腾讯云服务器上的数据全部丢失且无法恢复。

　　对于造成用户数据丢失的问题，腾讯云在随后的回应中予以承认并进行了道歉，但让双方形成分歧是赔偿金额。据悉，前沿数控提出了1100万余元的索赔，而腾讯云提出的“赔偿+补偿”总金额为13万余元，二者相差甚远。

　　不过该事件经过多日发酵后，8月8日晚间，前沿数控对外宣称，基于尽快恢复“前沿数控”平台业务运营的共同出发点，经过充分的沟通，“前沿数控”与腾讯云误会已经消除，双方已制定出双方认可的业务解决方案。

　　但解决方案的具体细节，包括此前引发争议的赔偿金额，双方均未透露。对于腾讯云和前沿数控来说，双方之间达成共识，该事件也可以告一段落。

　　但实际上，这件事不仅仅是给当事双方造成了影响，也为整个行业敲响了警钟。在云服务已经无处不在的今天，数据的重要性毋庸置疑，但其安全性究竟能否得到保证以及该如何保证，现在似乎又需要画上一个问号。

　　小概率事件引发大问题

　　根据腾讯云8月7日披露的信息显示，该故障起源于因磁盘静默错误导致的单副本数据错误，再加上数据迁移过程中的两次不规范的操作，导致云盘的三副本安全机制失效，并最终导致客户数据完整性受损。

　　这两次违规操作分别是运维人员为了加速完成搬迁任务，违规关闭了数据校验；以及运维人员为了尽快降低仓库使用率，违规对源仓库进行了数据回收。

　　在正常情况下，数据搬迁流程会默认开启数据校验，开启之后可以有效发现并规避源端数据异常，从而保障搬迁数据正确性。而数据搬迁完成之后，源仓库数据应保留24小时，用于搬迁异常情况下的数据恢复。

　　一位熟悉该操作流程的业内人士告诉21世纪经济报道记者，整个事件的根本原因是极小概率出现的“磁盘静默错误”发生了。若磁盘静默错误没有发生，运维人员的上述操作也不会引发后面这些问题。“一般这种迁移不会出现什么问题，要不他们也不敢这样操作，只不过当小概率事件真的发生以后，原本的保护措施也没了。”

　　磁盘静默错误究竟是什么？据21世纪经济报道记者了解，通常大家遇到一些磁盘异常，比如硬件错误、固件BUG等都会得到报错，但静默错误的发生往往没有任何警告，磁盘显示一切正常，只有在进行数据完整性检验时才能发现。

　　在此次事件中，原本应该进行数据检验的步骤却被运维人员关闭了，所以，人员违规操作不是引发故障的根本原因，但却是扩大故障影响的重要因素。

　　损失值1000万还是13万？

　　此外，外界关注的另外一个焦点是这个事件的赔偿问题。据了解，在数据丢失之后，前沿数控向腾讯云提交了一份损失预估文件，内容包含前沿数控技术产品线发展及相关情况、丢失的数据、给前沿数控技术平台带来的影响、平台损失价值评估等。综合这些，前沿数控提出的索赔金额为11016000元。

　　腾讯云制定的“赔偿+补偿”方案，总金额为136469元。其中，赔偿部分为3569元，是腾讯云依据赔偿条款，按照前沿数控自去年12月份开户至今产生的实际消耗予以的赔偿。

　　二者提出的赔偿金额相差之多，也引发了业界关于“数据值多少钱”的讨论。信息安全专家陆宝华在接受21世纪经济报道记者的采访时指出，对于数据价值的判断，现在业内没有统一标准，所以也没有可参考的依据。但是在做损失评估时，应该由第三方机构来做，而不是当事企业。

　　一位云计算行业资深从业者向记者表示，赔偿问题可以依据服务商与客户之间的协议，看是按照数据的价值，还是按照数据的大小或使用的时长来计费。“但通常因为数据的价值难以衡量（不是一般等价物如黄金等可以折算成钱），所以通用的服务费用是按照时长、规模来计费的，赔偿往往也会照此计算。”

　　其举例说道，电力公司是按照每度电的价格向家庭收费，不会因为这度电是用来炒股还是开灯而产生不同的收费方式。

　　所以，按照服务协议条款，腾讯云的赔偿方案并无问题，但涉及到数据的价值，似乎又很难用云服务费去衡量。陆宝华认为，或许在这件事之后，能够促成行业形成一些约定。

　　云服务还安全吗？

　　从云服务开始出现的时候，不断提升其安全性就是所有服务商持续在做的事情，现在云服务的安全性也已经达到了一定的高度。但不可否认的是，受限于技术能力，当前对数据存储而言没有彻底安全的方式。

　　一位云计算行业专家向记者表示，凡是在使用的数据都有丢失的风险。首先基础设施就存在局限性，因为没有设备能达到100%可靠；其次，人为因素风险难以避免，目前绝大部分的数据丢失其实都是人为操作造成的，比如说中病毒、误操作等等。

　　对此，陆宝华告诉记者，通过技术手段其实可以规避掉一些人为风险。比如在此事件中，可以设定在没有进行数据校验的情况下，不允许数据搬迁。

　　但上述行业专家坦言，数据丢失的风险必须主动考虑，数据丢失的可能性永远存在，数据容灾能力是必须具备的。

　　多位云计算行业从业者向记者表示，很多企业对于云服务存在一定误解，认为将数据放到云平台上就万无一失了。从云计算的本质来看，它为企业提供的是一个低成本的计算资源共享池，它能帮助企业提升效率，减少成本，但这不代表它是一个不会出问题的服务。

　　目前，云服务商在提供服务时都会明确知会客户，因为当前人类技术水平的限制，服务商能够提供的服务的可用性、可靠性都做不到100%，大致能做到几个9（如99.9999%）。

　　该行业专家表示，为了在此基础上继续提高数据的安全性，一般的解决方案是，同时使用该服务商不同区域的服务器，这样出问题的概率就会更低。此外，对于重要数据，不管是个人用户还是企业用户，都需要定期做好备份。如果使用云服务，快照、灾备、离线备份等多种方式都可实现数据备份。

　　但需要明确的是，云服务商对于风险的技术解决能力、容灾能力都要远远高于企业个体，在云服务商这边可能出现的问题，企业即便在自己的机房也同样可能会出现，而且维护及处理成本会更高。

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