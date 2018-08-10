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移动办公应用之争： 定制服务走向生态圈

移动办公应用之争： 定制服务走向生态圈
2018年08月10日 01:44 21世纪经济报道
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　　本报记者 骆轶琪 深圳报道

　　导读

　　根据IDC的统计，2017年，在250人以上的大中型企业市场，从产品的企业用户数量来看，金蝶云之家以33.4%的市场份额占据首位，第二、三位的阿里钉钉和今目标分别占据30.0%和8.5%。

　　虽然起步比海外市场晚，但国内的移动办公市场正走在高速投入的阶段。

　　移动办公市场的先行者属于管理软件公司，以金蝶集团为代表。但在互联网浪潮下，越来越多中小型企业的信息化甚至上云需求涌现，于是互联网巨头BAT也争相进入该领域跑马圈地。

　　基因和出发点不同，为接下来两类公司的发展路径埋下伏笔：前者走向大中型企业市场，后者则主要面向中小型企业市场。由于正处在高速增长期，当前行业内并未出现龙头企业。在各自定位之下拓展运营思路成为玩家们的主要议题；且行业仍面临较大的盈利压力。

　　8月8日，金蝶云之家推出“生态圈+共创计划”，其核心是打通生态圈内企业的组织系统，然后打通人员系统以及一系列对应业务的信息流，从而加快决策流程。

　　在接受21世纪经济报道记者采访时，云之家产品总监宋凯介绍道，做“生态圈”产品的计划，是与合作伙伴企业在“共创”过程中碰撞，经实践检验过后得出的答案。此外，云之家自去年开始投入智能识别相关研究，虽然还在初始积累阶段，但宋凯对未来产品在这类AI方面的应用充满信心。

　　宋凯认为，移动办公未来的盈利核心仍在B2B市场，即对SaaS产品本身价值的付费上。“未来市场很大，但当前还处在培育和奠定基础的阶段。”

　　完全竞争市场

　　根据艾瑞咨询高级分析师王成峰的观察，“把移动办公的口径定义在移动OA类厂商+移动办公类平台厂商来看，中国2015年移动办公市场的规模是44.2亿元，2017年是73.4亿元，2020年会达到176亿元，未来几年会持续保持30%以上的增速。”

　　这背后，是互联网发展正走向下半场，人口红利走向枯竭，且企业用人成本在攀升的大环境。“这些共同推动了企业必然要进行数字化转型。”

　　王成峰分析称，中国企业信息化率和SaaS化率普遍偏低，企业服务市场存在巨大潜力。2015年中国企业服务迎来拐点，融资案例数量和金额达到历史峰值，标志着中国企业服务市场由起步期进入快速成长阶段。

　　嗅觉灵敏的互联网厂商和管理软件公司随即布局该领域。根据IDC的统计，2017年，在250人以上的大中型企业市场，从产品的企业用户数量来看，金蝶云之家以33.4%的市场份额占据首位，第二、三位的阿里钉钉和今目标分别占据30.0%和8.5%。

　　而在250人以下的小型企业和团队级市场，产品费用和使用便捷性是企业考虑的首要问题，在这个市场，免费成为吸引企业的最大优势。同年，阿里钉钉和金蝶云之家分别以35.5%和23.5%的市场份额排前两位。

　　企业微信虽加入略晚，但得益于微信的庞大用户群体，以及用户忠诚度，而被宋凯视为未来可以有多个“王炸”武器的产品。

　　虽然多数机构分析师在移动办公市场研究过程中，多以云之家、钉钉和企业微信的模式作为样本，但这个面向企业级别的市场，其市场容量实则巨大，这些被视为头部的公司，也尚未挣得多大份额。

　　宋凯感慨，“企业市场有大量行业化和个性化需求，所以很难一家独大。未来谁都可能成为某一方面的连接平台，但也很难说能有一个平台就能连接所有。”

　　他举例道，在美国，企业ERP系统的市场份额长期居于前列的SAP、Oracal等公司，在中国也并未抢占掉如金蝶、用友等国产厂商的份额，而行业前四大的公司，在中国企业市场也并未显示出资源聚合或垄断的实力。

　　这些都显示出，这是一个完全竞争的市场。边界尚不明晰，模式尚未稳定，市场份额仍有巨大想象空间。

　　IDC中国企业级系统与软件研究部分析师王楠向记者指出：“自2017年以来，中国社交化移动办公市场逐渐沉淀，厂商更加注重满足客户的需求。大中型企业市场成为厂商角逐的重点领域，企业移动办公已经从单点、通用场景逐渐向深度应用、整体连接发展。”

　　生态圈模式

　　在云之家发展初期便在这一领域深入观察的宋凯，正在为云之家摸索一条新路径，即“生态圈+共创计划”。

　　宋凯向记者解释道，其逻辑在于，美国企业级SaaS厂商做得好的，如SalesforceWorkday、Slack等都是走收费模式。“我们通过收费模式，把中大型企业服务好，再把中大型企业的能力带给生态圈中的小企业，从而帮助小微企业成长。”

　　“企业未来是靠多维连接能力和高效率连接能力，去打败连接能力差和低效的企业。所以生态的能力就是赋能和连接。”宋凯表示，移动办公的基础体验已相对稳定完善，企业期待内外部的深度连接和应用。

　　“在如何突破管理瓶颈和边界这个问题上，大企业压力要远比小企业大。在一个生态圈中，大企业也会主动破除边界、赋能并分享利益，然后传导到小企业中。”他补充道。

　　据宋凯向记者介绍，生态圈模式的摸索，也正是由云之家服务的包括万科、立白等行业头部企业推动下，谋求更高开放能力的产物。

　　虽然当前的形态仍是“摸着石头过河”，但他看好这一模式的长远发展思路。“比如万科，现在是近3000亿市值，但万科的未来目标是走向万亿，这里面的万亿不只是万科自己，还包括由它核心业务延伸出的生态圈共同组成。小米生态链也是这个逻辑。”

　　具体到云之家的生态圈，宋凯介绍，这是基于有效且可靠的企业间组织信任连接之上，再具体到组织中的个人业务对接环节，同时针对性打通对应的数据通道，让企业之间各个阶层人士直观地看到经营中的表现，及时修改决策。

　　所谓“共创”，则是综合多家头部公司诉求的基础上，进行功能研发和开拓，在完成灰度测试之后，择机投向市场。这其中的功能可以是企业自行研发或外部研发，若具备通用性，则可将功能进一步开放。

　　当然，在完全竞争市场，一切发展路径都存在不确定性。综合来看，云之家虽已从金蝶集团中独立出来，但行业普遍面临的盈利难题仍无法避免。在此过程中，云之家还投入人力进行AI智能识别方面的研究，未来希望为旗下产品带来类似智能助理、主动提醒的功能。

　　“大家都在培育市场，找到企业有价值的场景，让企业真正用起来，这是当下的关键。”宋凯坦言。

　　国信证券则在研报中表示，未来的企业服务领域会走向集成化趋势，会有一些核心的领导者站出来，形成“自有核心工具+开放式 API”的模式，这种竞争不再局限于谁家的产品体验好，而是属于生态圈的竞争，毕竟没有谁能够有足够精力完成企业服务的所有需求。(编辑：黄锴)

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