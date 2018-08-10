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纽约议会通过限制网约车法案 Uber阻力不止来自美国

纽约议会通过限制网约车法案 Uber阻力不止来自美国
2018年08月10日 00:20 每日经济新闻
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　　实习记者 谢陶 记者 蔡鼎    每经编辑 赵桥　　    

　　美国当地时间周三（8月8日），纽约市议会投票通过法案，要求在一年的时间里为Uber等网约车新车发放牌照设定上限，限制网约车的过度增长，还包括为网约车司机设置最低工资标准。如果顺利，未来几周内该法案就会被纽约市长签署入法。

　　《每日经济新闻》记者了解到，2015年以来，网约车在纽约市迅速扩张，上路的网约车数量已从当初的2.5万辆扩张到目前的8万多辆，每月满足1700万人次出行需求。

　　限制网约车法案获通过

　　据《纽约时报》报道，该项法案当天在市议会以压倒性优势通过，让纽约成为美国第一个限制发放网约车牌照的大城市。而纽约是Uber在美国的第一大市场， 此举将给Uber在纽约的业务带来不小冲击。

　　自Uber问世以来，迅速改变世界各地人们的出行方式，但同时面临着政府越来越严格的监管。Uber努力地想要扭转其企业形象：不顾一切地发展扩张，却忽视扩张对于城市造成的影响。

　　“我们正在暂停新牌照的发放，因为这个行业正在没有节制地扩张，城市缺少有效的审核与监管机制。”纽约市议员科里·约翰逊（Corey Johnson）在正式投票前谈道。

　　科里·约翰逊还表示，最新法案旨在加强行业监管、保障司机权益和减少道路拥堵。在限制发放网约车新牌照的12个月里，主管发放牌照的纽约市政府相关部门将研究网约车对纽约市的影响、是否需要监管网约车数量，以及哪些区域可以运营网约车。

　　“该项法案将会有效缓解纽约令人难以忍受的交通拥堵状况，同时还能改善司机的收入状况。”纽约市长白思豪（Bill de Blasio）表示。

　　《每日经济新闻》记者了解到，今年以来，纽约已经有6名司机自杀。司机的收入不容乐观引发舆论广泛关注。当天，在正式投票前，大规模的司机群体在纽约市政厅外集合，双手举着自制的已逝司机的姓名牌。

　　白思豪高度评价了该法案，并表示在法案生效时，将会有超过10万名工人及其家庭立即从该项法案中受益。

　　而Uber发言人丹尼尔·菲尔森（Danielle Filson）回应道：“政府暂停一年的新牌照发放，对于完善地铁交通，改善交通拥堵状况无益。”

　　据《纽约时报》报道，周三的时候，纽约地铁再次出现信号故障，导致列车大面积停运。在这种情况下，许多市民只能依靠网约车软件打车出行。而在远离曼哈顿市中心的纽约郊区，有许多地方地铁无法通达，网约车成了许多人的选择。

　　Uber发出警告称，如果公司不能满足不断增长的网约车出行需求，而该法案又限制其新增网约车，未来乘客将会付出更高的打车成本和更长的等车时间。

　　科里·约翰逊则表示：“我知道许多市民依靠网约车出行，但这个法案并不会减少纽约现有的网约车数量。”

　　多国政府限制网约车扩张

　　支持法案的人士认为，如果不限制可以上路的网约车数量，纽约、芝加哥和洛杉矶等大城市的交通将会严重“超载”，从而伤害司机持续载客的能力。

　　除纽约之外，Uber还在美国的其他城市与当地政府进行着“角力”，如德克萨斯州的首府奥斯汀（Austin）。在2016年的时候Uber就曾撤出过奥斯汀。当时，奥斯汀市议会通过一项提案要求Uber采集网约车司机的指纹，进行背景调查。在拒绝当地政府要求后，Uber暂时退出当地市场。不过，Uber不久之后又重返了奥斯汀。

　　值得一提的是，据奥斯汀地方媒体KXAN报道，Uber司机在8月3日举行罢工，抗议Uber给司机的报酬过低。

　　此前，波士顿市政府与Uber和Lyft签署了协议，要求他们更多披露网约车提供的服务数量等其他数据，加强收税和安全方面的督查。夏威夷州首府檀香山市也通过了一项提案限制Uber在高峰时段的涨价行为。西雅图市议会则通过了一项提案，支持Uber司机成立联会，保障自身权益。

　　伦敦是Uber在欧洲市场主要布局的城市，也是Uber盈利最多的城市。Uber最近同意接受伦敦政府更为严格的监管，并向伦敦市政府提供相关交通数据，从而重新获得其在伦敦的网约车许可证。此前，Uber一直不愿意分享其收集的用户出行数据。

　　8月6日，据BBC报道，伦敦的出租车协会以及其他11家机构正在考虑发起对于网约车公司的诉讼。Uber拒绝对此作出评论。

　　在全球范围内，Uber正迎来一轮监管“大潮”，许多国家包括加拿大、意大利和巴西正在收紧对于网约车行业的管制。

　　《每日经济新闻》记者了解到，目前Uber的估值约为620亿美元。公司计划在2019年上市。此次，纽约强硬的立场引发了人们对于Uber未来增长的担忧。

约翰逊科里法案
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