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受区块链游戏玩家吸引苏宁要“挖矿”

受区块链游戏玩家吸引苏宁要“挖矿”
2018年08月10日 01:15 证券日报
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　　原标题：受区块链游戏玩家吸引苏宁要“挖矿” “星际家园”近日上线

　　■本报见习记者 邢 萌 

　　继网易百度京东后，苏宁区块链产品“星际家园”也于近日上线。从性质上来讲，“星际家园”属于“挖矿”类区块链游戏。“星际家园”根据用户参与活动行为来分配不同的魔力值，魔力值越多，所形成“能量石”速度越快。类似“挖矿”，算力越高、收益越大。

　　“能量石”为“星际家园”的奖励，数量有限，每两年递减，可用于“星际家园”消费。无论是苏宁的“能量石”，还是网易的“网易星球”、百度“度宇宙”、京东的“哈希庄园”，这些游戏奖励难免让人联想到加密数字货币。

　　区块链游戏玩家主要为投机者和数字货币投资者。有区块链游戏业内人士对《证券日报》记者分析称，此类游戏采取的是闭环交易模式，所得奖励主要用于游戏场景内部消费，主要是利用区块链技术吸引用户入驻，通过对用户行为数据分析，精准引流到公司各类生态场景中，带动消费，可以认为是一种营销工具。

　　区块链成获客新手段

　　8月8日，苏宁推出区块链产品“星际家园”正式上线。据介绍，“星际家园”是基于区块链技术的虚拟资产价值共创平台，通过全新场景整合方式，搭建“星际家园”商业模式，实现数据、流量变现。该平台涉及的区块链技术主要为三个方面：居民拥有区块链身份，唯一且不可篡改；居民所有信息用区块链技术进行加密存储，未经居民自身授权，绝不对外开放；帮助居民挖掘、利用自己的数据资产和注意力经济，获得价值回报，进行公平公正的价值交换。

　　《证券日报》记者注册时，该平台用户已接近万人。该平台玩法也十分简单，用户通过完成日常任务和定制任务来获取魔力值，魔力值越多，所形成的“能量石”速度越快，过程类似“挖矿”，算力越高、收益越大。“能量石”则是“星际家园”活动奖励，用于场景内消费和兑换，类似数字货币，总量有限，每两年递减。

　　据介绍，基础任务包括建设任务及邀请好友、健康行走等。定制任务则包括完成平台不定期上线的全生态任务，根据任务难度获取相应魔力值。

　　记者观察到，定制任务涵盖了多个苏宁旗下产品，同时也是获取魔力值的主要途径，去苏宁商城购物则是每日获取最高魔力值的方式。日常任务中，短时间获取最多魔力值的方式是邀请好友，每个10魔力值，最高邀请10位。而在定制任务中，包括了苏宁易购、PP影视、龙珠直播、苏宁影院等多个苏宁旗下产品。其中，苏宁易购任务单日获取魔力值最高，可达999魔力值，完成任务的方式是在苏宁易购线上购物，获取魔力值为实付金额的20%。

　　区块链游戏玩家主要为投机者和数字货币投资者，有区块链游戏业内人士对《证券日报》记者分析称，此类游戏采取的是闭环交易模式，所得奖励主要用于游戏场景内部消费，主要是利用区块链技术吸引用户入驻，通过对用户行为数据分析精准引流到公司各类生态场景中，带动消费，可以认为是一种营销工具。

　　用户行为数据价值化

　　不仅是苏宁，此前网易的“网易星球”、百度“度宇宙”、京东的“哈希庄园”都采用了类似游戏模式。算力越高、收益越大，获取游戏奖励过程类似“挖矿”。链塔智库发布的区块链游戏研究报告中将其归类于“挖矿”类游戏项目。

　　此类平台的核心是利用区块链技术赋能用户行为数据，使之价值化。用户行为数据是每个用户每时每刻都在产生有用的行为，包括个人上网历史浏览数据、信用数据、以及娱乐、出行、购物等，这些行为都是个人的重要数据资产。

　　“网易星球”产品负责人顾费勇曾介绍道，网易星球为用户提供一个生态圈，运用互联网手段，获取用户行为数据。通过区块链加密存储技术帮助用户更好更安全地管理行为数据，并对这些数据进行深度分析和挖掘，以便通过去中心化的方式实现其价值提升，制定对客户高品质的个性化推荐和服务等。“星际家园”也是帮助居民挖掘、利用自己的数据资产和注意力经济，获得价值回报。

区块链苏宁
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