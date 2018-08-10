原标题：ofo海外市场持续撤退卖身滴滴或为“自导自演”

■本报记者 刘斯会

ofo海外布局还在撤退。

近日，有消息称，在进入韩国市场不到一年的时间后，中国共享单车服务商ofo已经做好退出韩国市场的准备，ofo最近开始逐步暂停了在韩国的业务，并且已经将大部分韩国市场员工停职，为全面裁员做好准备。

有消息人士进一步称，尽管韩国市场业务尚未完全中止，但目前大部分韩国市场的ofo员工已经做好了失去工作的准备，并且目前已经处于“暂停工作”的状态。

事实上，不断收缩海外市场，对于ofo来说早就已经不再是新闻了，根据公开报道，近一个多月以来，ofo被爆撤出或暂停部分业务的国家和地区至少有7个，包括印度、以色列、中东、澳洲、德国、美国和西班牙。如果再加上韩国，海外撤出的国家和地区将增至8个，这似乎还并不是终点，有业内分析指出，接下来这份名单可能还会加长。

对此，《证券日报》第一时间求证ofo方面有关负责人，不过，截至发稿时，对方并未给出一个明确的回复。

值得注意的是，就在撤出消息之前，来自ofo方面的官方消息显示，8月7日，继红包年卡现金补贴用户后，ofo又开启了新一轮的现金补贴，上线“福车红包”活动，用户解锁且骑行“福车”后，可获得最高99元“福车”红包现金奖励。

据悉，ofo今年开始探索更多盈利模式以给用户更多便捷的服务。目前，其B2B、金融、本地生活等多元化商业布局进展顺利，B2B项目在6月份的营收已超过1亿元，且在国内100余座城市实现了盈利。

从市场消息来看，ofo始终将宣传重点放在了盈利以及重返红包战等各方面，试图勾画出原先巅峰时期欣欣向荣的局面，不可忽视的是，目前ofo仍是需要押金的，而这个做法与目前所有共享单车的做法背道而驰。

此外，在ofo盈利途径之一的广告等领域政策层面还有诸多限制，因此，对于这个可持续性的问题，不少业务人士还抱有疑虑。

在这期间，记者还发现，市场上还不断有ofo卖身滴滴和蚂蚁金服的消息，并称ofo涉及的收购谈判已经接近尾声，与此前消息不同的是，消息的细节进一步充实，比如称是滴滴与蚂蚁金服联合出资收购，作价14亿美元，同时还将另外承担ofo 2亿美元的债务。

对于这则新闻，ofo联合创始人于信当时发朋友圈表示没听说过。而滴滴以及蚂蚁金服方面也双双表达了否认的态度。

对于此事，有资深互联网共享单车人士在与《证券日报》记者交流时表示，“一边发布自己盈利以及红包战的消息，另一边市场上有卖身消息放出，而交易对方却毫不知情，很大可能是ofo自己放出的消息，又自己出来辟谣，说到底也是为了更好的估值。”