解读网易Q2财报：电商发力规模增长 运营利润下降

新浪科技讯 8月10日凌晨消息，网易（NASDAQ：NTES）昨日早间发布截至2018年6月30日未经审核的第二季度财报。财报显示，网易2018年第二季度净营收人民币162.84亿元，同比增长21.7%；净利润21.07亿元，同比下降41%；基于非美国通用会计准则（Non-GAAP），净利润人民币27.25亿元，同比下降21.5%。

观察历史数据可以发现，网易在净营收方面，无论同比环比，均有所增长。但除电商外，其他各业务毛利润率均不及去年同期水平，加之运营开支的提升，导致网易利润空间不及去年同期。

游戏支柱地位缩减 运营利润因电商扩大锐减31%

财报显示，今年第二季度，游戏业务为网易贡献100.61亿元净营收，较去年同期增长6.69%，同时也较上一季度增长了14.84%。这一部分在该季度网易整体营收中占比61.78%，仍为网易净营收的主要来源。

不过值得注意的是，游戏收入在网易的总营收中的占比已经有所减少。去年同期，网易通过游戏业务获得的收入，占整体净营收的70.5%。该数字较上一季度的61.81%也有所缩减，为最近6个月以来最低值。

相对应的则是电商业务贡献营收提升。在最近一年，网易严选及网易考拉业务规模扩大的背景下，电商业务二季度贡献营收43.66亿元，同比增长75.2%，也较上一季度的37.32亿元收入提升了16.99%。

该季度，电商业务贡献营收占网易总收入的26.81%，高于去年同期的18.63%。

但由于电商业务在毛利润方面不及游戏，网易本季度整体毛利润率受到影响。财报显示，公司第二季度游戏业务毛利润64.66亿元，比去年同期增长8.58%，占整体毛利润的89.25%。而电商业务仅贡献4.43亿元，虽然较去年同期增长41.08%，但毛利润占比方面仅比去年同期高出1.45个百分点，为6.11%。相关业务的毛利润率也不及游戏业务的64.27%，为10.15%，低于去年同期的12.6%。

综合影响下，网易二季度整体毛利润率为42.01%，比去年同期减少8.35个百分点。与此同时，公司在运营开支方面同比增长47.42，致使网易本季度最终的运营利润同比减少了31.46%，运营利润率也较去年同期的25.45%收窄至14.33%。

电商音乐有道投入暴增 扩大规模仍是目前主要目标

根据网易官方的解释，二季度电商业务毛利率下降的原因，是营销活动的增加。但在实际上，网易从去年第四季度开始，就加大了对电商业务的投入。

历史数据显示，在运营成本方面，从2017年第四季度开始，电商业务连续三个季度超过游戏。而在本季度，网易在电商方面投入39.22亿元，高出游戏方面3.27亿元。

在财报发布后的电话会议上，网易高管未对电商业务进行更多说明。不过，网易CFO杨昭烜表示，网易电商业务作为孵化项目，目前的目标是提高业务规模、市场总量、品牌知名度和用户美誉度，以扩大规模为主。

除此之外，网易云音乐、有道等孵化业务被归入的“邮箱及其他”业务，本季度毛亏损达8900万元，较上一季度收窄25.83%。但去年同期，该项业务贡献毛利润6600万元。该项营收成本较上一季度有所手贱，但仍高于2017年最高水平。（周峰）