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BAT、手机厂商混战 小程序时代来了？

BAT、手机厂商混战 小程序时代来了？
2018年08月10日 01:07 新京报
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　　BAT、手机厂商混战，小程序时代来了？

　　2017年1月9日，微信小程序正式上线，数据显示，截止到2018年Q2微信小程序总量达100万，累计用户总数突破6亿。

　　从0到100万个小程序，微信仅用了一年半时间，也把小程序市场彻底引爆。

　　在微信的带头作用下，其他移动互联网生态企业也不甘示弱。支付宝跟进推出小程序，华为、小米等九大手机厂商联合推出快应用，百度也悄然加入战局。

　　小程序的崛起和繁荣成为了创投领域的新赛道，各大知名投资机构纷纷布局。

　　在这一轮小程序的崛起浪潮中，什么样的商业模式有望引领未来？哪些项目正发展迅猛，领跑赛道？

　　高速发展：微信小程序累计用户破6亿

　　自2017年1月9日微信小程序正式上线以来，迅速渗透到零售、医疗、泛娱乐、旅游、政务等诸多领域。

　　到今年1月，微信上已推出58万个小程序，日活跃账户超过1.7亿，有着超100万开发者和2300个第三方开发平台。

　　到了今年6月，根据《2018年小程序生态进化报告》的数据，截止到2018年Q2，微信小程序总量达100万，累计用户总数突破6亿。近半用户每天打开小程序4-6次，且用户平均单次使用时长达到13分钟。

　　从今年初，百度已经推出多款小程序应用，7月31日，更是联合长隆集团推出“长隆AR动物园”智能小程序。

　　同样在7月31日，支付宝宣布在支付宝首页上线“小程序收藏”入口，标志着从2017年中就开始内测的支付宝小程序正式开放上线。

　　这也意味着自腾讯上线微信小程序后，BAT三巨头全部入局小程序。而在今年3月底，华为、小米、OPPO、联想、中兴等在内的10家国产手机厂商，共同发起成立了快应用联盟，旨在推进和打造基于手机厂商的小程序标准。

　　资本追捧：上半年融资数量已达去年2倍

　　从2017年底，小程序概念的创业项目就已经成为投资机构追捧的新风口。公开资料显示，今年上半年小程序领域的融资数量已经达到了去年一整年的2倍；区别于去年大多数项目都是种子阶段，今年已经有不少项目走到了B轮、C轮阶段。

　　近日，小程序创业公司享物说，宣布完成由红杉资本、高瓴资本、IDG、GGV、经纬创投、真格基金、险峰投资等机构在内超6500万美元的新一轮融资，累计融资额超1.1亿美元，而公司从上线至今仅用了10个月。

　　享物说数据显示，截至2018年7月，小程序的用户数已经超2000万，日活跃用户超100万。

　　微信小程序第三方统计平台阿拉丁数据显示，2018年前6个月，小程序领域吸引了80%一线基金机构入场，上半年机构进场投资资金超过30亿人民币。

　　金沙江创投创始人朱啸虎更是预测，2018年在小程序领域的投资总额有望达到几百亿元。

　　“小程序已经慢慢从工具转到服务，再升级为生态。我们已经投了多个小程序项目，接下来将会成立一只新的基金，只聚焦在小程序领域进行投资。”广东天使会创始人何巨表示。

　　巨头竞技：微信有先发优势，但会出现多强

　　2017年11月，被称为谷歌版小程序的Instant App对安卓手机用户开放，谷歌方面表示，未来将逐步在全球推广，这场起于中国的小程序之战已经引起世界科技巨头的注意。

　　快推CMO李敬认为，想做好小程序，依靠微信生态是唯一选择。华创资本投资人张金也表示，在社交关系、时长、打开频次方面，别的平台都远远赶不上微信。

　　英诺天使基金合伙人林森则指出，小程序的本质是一个APP，看起来谁都可以做，但问题的关键是多少人用，如果没有社交、找不到人、找不到群体，这个小程序就没有意义。另外，如果该平台没有自己的支付闭环，就更没有机会做成小程序生态平台。

　　入驻支付宝小程序的商家马上修，是一家提供手机数码产品上门维修的企业。公司产品负责人告诉记者，他们更看重在支付宝小程序的业务和数据，因为支付宝的信用数据不仅能提升新用户使用率，还能在信用数据方面跟支付宝展开更多合作，这是微信目前所不能满足商家的。

　　做小程序开发的即速应用创始人兼CEO陈俊梁表示，微信奠定了很好的先发优势，但市场上后续会出现多强，因为不论是支付宝、百度还是手机厂商等玩家，都有自己的优势流量。

　　不过，何巨提醒创业者，应该看清楚公司产品和定位跟哪个平台比较契合，而不是因为微信所谓流量大就盲目进入。

　　机会在哪儿：用好流量和用户价值

　　用完即走，是张小龙想做小程序的初衷。那小程序能颠覆iOS和安卓生态让APP消失吗？

　　有分析认为，预计2019年头部APP将会尽数入场，小程序将成为跨平台物种。2021年，小程序市场会进入稳定的成熟期，届时，小程序将不再是依附于微信的轻应用产品，而是指引互联网生态发展方向的命脉。

　　“小程序空有海量用户，”陈俊梁说，他认为小程序的流量和用户价值并没有被很好地发挥出来，这也是很多创业公司会在小程序之外继续开发APP或者其他渠道的原因。

　　他认为，目前基于小程序创业的项目总体来看还是以工具为切入点，陆续又加入服务等内容，而随着腾讯等平台玩家提升插件能力、开放更多API接口，也有机会形成新的超级APP生态。

　　白石互动CEO廖荣则认为小程序对电商项目非常有利，从拉新和推广的角度看，能帮助商家迅速获取用户，但是小程序、公众号、APP应该有一个分工，把一些有购买能力、深度关系用户，往APP上引导，再做深度服务。

　　张金认为，微信现在是扶植的态度，但如果有一天它采取封闭或者对创业公司不利的政策，公司所有的业务都在那儿，就会陷入困境。

　　同时，林森认为不要只关注在小程序的概念，它只是一个呈现形式，需要去看微信生态的流量来源以及如何把这些流量用好。

　　■ 路演预告

　　“小轻新 大不同”

　　寻找中国创客年度路演“小程序+”专场15日举行

　　寻找中国创客第四季年度路演“小程序+”专场将于8月15日举行。

　　我们从众多报名的创业项目中筛选出了十余个发展迅猛的头部项目，涵盖内容、电商、游戏、工具等多个领域。

　　届时，多位中国创客导师和专家学者、投资机构负责人将组成权威、多元的评委阵容。他们是中国创客导师、北京文投集团总经理戴自更，山水创投总经理王跃春，场景实验室创始人吴声，创世伙伴创始合伙人周炜，峰瑞资本创始合伙人李丰，英诺天使基金合伙人林森，金沙江创投合伙人江澜，清流资本合伙人刘博，经纬中国副总裁戴旭，沸点资本副总裁马兰，熊猫资本副总裁丁一丁等。他们将作为评委对路演项目进行现场点评和打分，在本场路演中胜出的项目将入围2018年度中国创客总决赛。

　　这是“寻找中国创客”本年度举行的第四场路演。从今年5月份开始，我们在北京、深圳等地陆续进行了教育专场、文创专场、前沿科技专场三场路演，累计近千个项目报名参与，最终筛选出70多个优秀项目参与现场路演。

　　入围路演的项目包括：

　　工具类小程序：金客拉、非码科技、递名片、给赞、阿拉丁

　　小程序电商：企迈云商、SEE小电铺、美拆

　　生活类小程序：波比英语、比心、生日管家、忆年

　　媒体阅读：轻芒、知识圈

　　新京报记者 赵雷

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