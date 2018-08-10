纽约市立法停发网约车牌照 以“限”缓“堵”

来源：北京晨报

纽约市立法停发网约车牌照

美国纽约市议会8日通过一揽子法案，决定一年内停发网约车新牌照，以限制网约车企业运营汽车数量。法案支持者认定，网约车数量大幅增加，加剧这座美国最大城市交通拥堵；反对者说，限牌将妨碍居民借助网约车出行。

以“限”缓“堵”

纽约市长比尔·德布拉西奥当天在一份声明中说，新法案有助于阻止路面上汽车数量快速增加，“大量涌入的车辆使我们的街道堵塞”。他打算签署新法案，使它成为法律。

可供轮椅上下的网约车不在牌照停发之列。同时，新法案提出，由纽约市出租车委员会确定网约车司机最低工资金额。这一委员会先前发布一项报告，建议保证网约车司机时薪为17.22美元。

类似提案2015年交由纽约市议会讨论，当时没有通过。

路透社认定，新法案对诸如优步、利夫特等网约车企业而言不啻为“重击”。

纽约市出租车委员会的数据显示，全市网约车数量从2015年的1.26万辆迅速增加至今年的8万辆。同时，大约1.4万辆传统黄色出租车在纽约市运营。

有“赞”有“批”

就新法案，纽约出租车司机联盟代表1.8万会员声言赞赏，认定为出租车司机的“胜利”。它发表声明：“纽约是这个国家把司机诉求写入立法的首座城市”。

不过，优步、利夫特等网约车企业对新法案颇为不满。优步在一份声明中说，在12个月内停发网约车新牌照“无助于缓解拥堵”；利夫特认定，新法案将使纽约市民再次陷入“打车难”境地，常用网约车的非洲裔、拉丁美洲裔和远郊区居民受影响大。

美国黑人民权运动领袖阿尔·沙普顿在社交媒体“推特”写道：“他们在谈论给优步限牌，大家知不知道黑人在纽约市叫一辆黄色出租车有多难？”

忧“近”虑“远”

纽约是优步公司在美国境内最大市场，也是全美首座以立法方式“限牌”的城市。

近年来，全美网约车企业运营汽车数量快速增加，一定程度上触发拥堵等难题。多项调查显示，网约车正把人们“拽出”公共交通系统并“塞进”汽车。

作为全美第一大和第二大网约车企业，优步、利夫特高级管理人员上月出席一场技术论坛，均提到要拓宽服务范围、降低人们对汽车的依赖。

这两家企业先前分别收购一家共享单车企业，同时有意扩大“拼车”服务。

优步公司一名发言人8日说，优步将尽力满足用户不断增长的需求，同时与纽约市、纽约州政府协作，让立法机构通过“真正”的拥堵解决方案，如对进入纽约中心城区最繁华地段曼哈顿的车辆收“拥堵费”。据新华社