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电商平台卖家向央视自曝家丑：不想等死 就得刷单

电商平台卖家向央视自曝家丑：不想等死 就得刷单
2018年08月09日 21:01 央视新闻
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　　网络购物不确定买哪家时，不少买家会搜索一下看看排行来选择。现在电商平台至少有两种排序：综合排行和销量排行。两种都离不开销量这个重要参数。但这个设置却让不少网店打起了“刷单”的主意——他们主动找一些人来帮忙，让自己网店的销售量和好评率上升。

　　不久前，几家网店找到《焦点访谈》栏目反映：今年以来，他们有几乎一半的销售额都是靠刷单刷出来的，而且说这种现象在行业内已经相当普遍。

　　这些商家反映的情况属实吗？如果是，他们为什么要自曝家丑呢？

　　返现卡里藏玄机

　　不知喜欢网购的买家有没有注意到一个现象？收快递时，有时包裹里会有一张写着“好评返现”或“做任务 送红包”字样的卡片。别小看这个卡片，它里面藏着网店刷单的秘密。卡片上一般写着，扫二维码可以领红包。但奇怪的是，卡片上也会有字提醒：不要通过平台联系客服，只能添加微信。发个红包为什么要遮遮掩掩？ 从一位参与过刷单的兼职刷手那里，记者了解到里面的玄机：这其实是为刷单准备的重要一环。

　　一位刷手向记者透露了刷单全流程：

　　1、通过一张好评卡添加客服为对方好友；

　　2、客服下达一个特殊任务，提供一个搜索关键词，比如“某某旗舰店 短袖男”；

　　3、刷手按这个关键词以及相关信息进行搜索，客服会要求刷手先垫资79元购买这个产品；

　　4、完成付款程序之后的一两分钟内，垫付资金和承诺的奖金就通过微信转账转了回来；

　　5、刷手收到卖家寄出的货品后拍照、发图、好评；

　　6、刷手寄回货品。

　　这位刷手告诉记者，她刷了一单之后的七天，她又收到了客服做任务的邀请。因为只要你参加了一次刷单活动，就会被列入他们兼职刷手的名单。

　　一家电商就有15万刷手，你信吗？

　　在一家商户的办公室里，很多手机放在桌上，商家说这只是他们日常使用的一部分。通常一个手机可以管理一个微信群，一个群里能容纳5000个粉丝刷手，这一个公司拥有近15万名的庞大刷手群。记者在现场看到，这些微信群里的用户此起彼伏地在发起了“做任务”的请求，而所谓的任务就是“刷单”。

　　网店说为扩大刷手队伍，他们也会采用多种方法，例如：短信邀请、寄返现卡、发红包等等。一旦进入刷手群，每次“下任务”前，电商还会提醒刷手多浏览几家网站，显得更真实点儿。

　　记者采访多个兼职刷手，他们说一般一个月的收入也就在几百元，大多是“没事弄着玩”。

　　电商偏爱这些兼职刷手，因为他们有用户真实购买的经历，可以让刷单变得更隐蔽，让电商平台的稽查系统不容易识别。刷单网店下任务时通常要求：要假装货比三家、真实付款、真实的物流，一个都不能少。这样一来，销售量、好评、甚至买家秀图片都成了可以操控的游戏，销售游戏简单了，但成本上去了。不过，聪明的网络商家不会被这个问题难倒。

　　为降刷单成本 高招层出不穷

　　随着刷单的网店越来越多，刷单成本也越来越大，为了节省成本，刷单量大的电商有很多招儿。直接送这个产品是第一招，适用于价位不高的产品。

　　兼职刷手：有的把衣服送给你了，他也不给你佣金了，你不用往回邮了，也没有钱了，不给你佣金，把衣服直接送给你了，就这么回事。

　　如果这个产品不那么便宜，商家还有第二招送日用品。一家专门销售服装的商家囤了成千上万袋洗衣粉。为什么呢？原来，为了降低成本，又要营造真实物流的感觉，刷手拍的是产品，商家给你寄的是便宜的日用品，这样也不用把原商品寄回来了，要省钱不少。

　　刷一卖一 有的网店一天要刷2000单

　　有家网店告诉记者，有的店一半的销售额是虚假的。据了解，这家店每天平均要刷2000单左右。这位卖家说，这个刷量不过是中等水平。

　　网络卖家：一个排名前5的店铺，年刷单量高达几亿，有接近10亿的。一个公司下面，一个店三五亿是很正常的现象，这个刷单流水，不管它是否成交与否，它刷出去的金额，在淘宝里面统计的，高达3亿到5亿左右。

　　网店吐槽：不想等死 就得刷单

　　网店为什么要刷单？卖家说是为了提高销量。现在，电商平台推送商品有一个重要指标是销售数量。无论是综合排名还是销量排序，东西卖得比别的商家多，当买家想购物在网上搜索时，你网店就更容易被看到。这就将大大提高潜在的购买量。这对商家来说，显然是极大的诱惑。

　　某电商卖家：我们现在一天差不多要刷十五六万（元）左右，那旺季的情况每天是三四十万。

　　在一家电商平台提供的“生意参谋”网页，记者查询了一些男装店里新上架的热销商品，根据正常的搜索量和购买量之间的比例，一般100个人浏览到这个商品，会有三到四个人下单，也就是3-4%的转化率。

　　但上网随处一查，能看到不少热门商品在刚刚上架时，转化率异乎寻常地高。以一款九分裤为例，其中一个关键词的搜索量有200人，成交110单，超过50%的转化率，这和真实状态下3%左右的转化率比，明显不正常。通过刷手的操作，商家得到了大量的交易量，销售量的排名靠前后，更容易引导真实消费者购物。商家一开始是因此乐此不疲。

　　原来，电商平台推送商品时有一个重要指标就是销售数量。无论是综合排名还是销量排序，东西卖得比别的商家多，当买家想购物在网上搜索时，你网店就更容易被看到。这将会大大提高潜在的购买量。这对商家来说，显然是极大的诱惑。

　　在某平台商家都能登陆的“生意参谋”网页，记者查询了一些男装店里新上架的热销商品，根据正常的搜索量和购买量之间的比例，一般100个人浏览到这个商品，会有三到四个人下单，也就是百分之三、四的转化率，这里面不少热门商品在刚刚上架时，转化率异乎寻常地高。以一款九分裤为例，其中一个关键词的搜索量有200人，成交110单，超过50%的转化率，这和真实状态下百分之三左右的转化率比，明显不正常。通过刷手的操作，商家得到了大量的交易量，而通过销售量的排名中靠前之后，从而引导真实消费者购物。因此，商家开始乐此不疲地进行刷单。

　　刷单是网店生存“潜规则”吗？

　　爆料电商说，大部分商家都在进行“粉丝刷单”，这是真的吗？记者从某电商平台男装销售量排名靠前的商家中，随机挑选了约30家进行购买实验。在接收到购物包裹之后，有50%左右的商家都在包裹里放入了各种各样的“返现”卡、“红包”卡等等，有的说法较隐晦，说是送红包，或者免费礼品，有的直接则写着做任务请加微信。

　　记者注意到，有一个在全网排名第十位左右、年销售额达到几个亿的服装店也在其公众号公开邀请用户刷单。这些原本已经销量不错的商家也要加入刷单呢？卖家吐槽说：“2017年上半年我一单没有刷，后来实在被这个趋势搞得你不刷你就要倒闭。就这样子，只能跟着形势走。”

　　但跟着形势走的人多了，刷单成本越来越高，为了吸引买家，卖家却让自己深陷其中。目前刷一单的直接成本已达14-17元左右，再加上其他一些人工费用等，整体成本每单接近20元。而且由于不少网店刷单，靠刷单量带动销售量也越来越难。

　　促销效果递减 查处力度加大 电商叫苦：刷单等于找死

　　一位网店卖家告诉记者：现在他们常说不刷单是在等死，刷单是在找死，这句话在我们行业都这样说的。杜绝的话，这个产业整个泡沫到崩的哪一天，几乎电商都会受到很大的影响。”

　　刷单刷得商家自己都叫苦不迭。这恐怕是他们最早开始刷单时没有想到的。

　　今年3月21日，某电商平台进行了全网大规模打击刷单的行动，这个平台多个类目的商家有不少都被查出了刷单行为，并被处以商品下架或者扣分等惩罚。不过由于处罚后果并不是那么严重， 仅仅依靠商家和平台想杜绝刷单并不容易。

　　清华大学市场营销系姜旭平教授分析：“现在就是有可能一些平台出于自身利益的话，它没有平台会公开说明确保护（刷单），但是它一定会睁只眼闭只眼，默认你这种行为的发生。但这种行为发生，最终的结果会损害到整个电商市场，对中国商业是有很大的影响。”

　　制止刷单 专家支招

　　刷单成灾之后，很多消费者容易被误导，除了扰乱市场，实际上对上游的生产企业发展也有负面的影响。

　　在采访中记者了解到，很多参与刷单的商家和刷手们认为，这只不过是变相地给商家做做广告、增加点人气，算不得什么违法的事情。事实上，我国新修订的《反不正当竞争法》已经于2018年1月1日起施行，这种过去游走在灰色地带的行为已经被明确为非法。

　　现在一些地方的工商机关也开始依据此法律在进行打击行动。此外，专家认为，此外还可以采取更有力的打击办法。

　　清华大学市场营销系姜旭平教授建议：“通过跟税收挂钩，每一单的结果跟税收挂钩。这样的话可以制止那些没有真正交易发生的虚假刷单。只要是虚假购买，如果跟税收挂钩它的成本就会非常高。所以这方面可以对它进行抑制。”

　　市场健康发展，需要诚信。

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