盒马CEO批零售业乱象：特有的渠道建设造成普遍腐败

“我们从来没有认为线下零售业做不好，（现在的窘境）正是因为零售业丧失经营能力，造成了电商冲击下中国零售业的全面溃败，中国零售业落后世界零售业至少十年以上。”

8月9日，阿里巴巴旗下新零售平台盒马CEO侯毅的一番话，在零售业引发关注。

当天，盒马首届供应商大会在上海召开，可口可乐、安佳、多力、正大等来自全国各地的500多家合作伙伴出席。侯毅在讲话中，提及了渠道腐败、价格战、招商过程利益博弈等敏感问题。

截至8月9日，盒马已经进入了13个城市，在全国开出了64家门店。按照盒马的规划，到2021年，盒马将进入国内所有一二线城市及发达的地级市，服务3亿消费者。

盒马鲜生北京亦庄店 资料图

【批渠道腐败】“不是消费者导向，是供应商利益导向”

侯毅说，正因为市场特有的渠道建设，零售商坐享其成，造成零售业今天普遍的腐败问题。

“中国零售商和供应商关系失衡，不是消费者导向，是供应商利益导向，供应商给什么零售业卖什么。而供应商利益导向往往会建立一整套灰色制度，甚至建立一套冠冕堂皇的制度，搞成多渠道建设，建立所谓的大型连锁渠道、餐饮渠道、批发渠道，为了维持供应商特权，给零售商一些所谓的费用。”

“大卖场给供应商开会，向每个供应商收两三万。但今天这个费用我们来承担，没问大家收一分钱。”侯毅说，“零售商为了保证利润，把风险转嫁给经营者，零售业仅仅把自己定位成一个房地产商、柜台经营商，而不是面向消费者来经营商品建渠道。”

侯毅直言，盒马也曾经开除过腐败分子，“一些供应商为了自己的某些利益去行贿采购人员，阿里巴巴对于腐败事件零容忍，发现一起清退一起。”

盒马当天公开表示，不向供应商收取任何进场费、促销费、新品费等传统零售行业渠道费用。

在侯毅看来，解决腐败最好的方法是买手制，让买手承担起责任，让所有的经营数据经得起消费者检验。目前盒马已在生鲜领域实现买手制，接下来将推动标品团队全面实行买手制，“这当然很难，供货渠道超牛，品牌为先，我们要看着它让三分，但是要去改变这个事情。”

【价格战】如何保证品质卖出高价

“中国零售业普遍的问题是价格战而非价值战，大卖场东西越卖越便宜，越卖越差。”

侯毅举例说，浦东8424西瓜是上海人民最喜欢的西瓜，普通8424西瓜只能卖二十几块钱，但8424西瓜在盒马卖到了59.9元一个，这一价格的含金量在于，盒马保证了整个种植过程中的无害化，采摘时间的最佳化，它的糖度，它的商品成熟度，正因为这些保证把这个商品卖出了高价格，“浦东8424西瓜一大半在盒马卖掉，而且我们卖出了好价钱。”

盒马正在建立以厂家直供为核心的供应模式，加大与品牌商、生产商联合开发盒马专供的定牌定制商品。

侯毅透露，三年内盒马定牌定制商品的销售额将达到50%，对品牌的新商品采取买断和独家经营模式，“所有的经营风险我们来承担”。目前，全球成功零售企业的自有品牌的比例大概在50%左右。

正大农牧食品中国区资深副董事长谢毅向记者透露，正大蒸饺原来一个包装有30个，在其他渠道卖起来也很费劲，但在盒马建议下，给盒马定制了5粒小包装后，8月8日开卖第一天，4000箱全部卖完。

侯毅说，盒马正在改变大家的消费理念，原来一周去一次超市大卖场买一次商品放进冰箱慢慢吃，盒马提倡要每天买新鲜每天吃，因为有了移动互联网技术，可以每天享受最新鲜的食材。曾经零售业很引以为豪的是“所谓的动线管理”，导致买一瓶酱油要兜半天，盒马提倡手机点点，30分钟免费送达。

【反对招标比价】希望通过股权合作跟供应商形成良性生态

“我一直反对招标比价，这把零售商和供应商关系变成了短期的利益博弈关系，大家没有长远的未来。”

侯毅称，盒马倡导长期研发，共同来研究整个供应链，保证商品的最佳采摘期，希望能够形成盒马的生态体系。

他透露，今年下半年，盒马会投资一批上游企业，包括未来很多新兴的项目，“我们希望通过股权关系，形成良性生态，为整个中国零售供应商体系服务。”

恒天然商贸（上海）有限公司全国销售总监徐展告诉澎湃新闻记者，简单的买卖关系，变成一种深入合作关系，甚至在某种情况下是捆绑利益和风险关系后，双方在合作过程中的投入和精力就更加集中。他表示，欢迎这种结盟模式，并透露，不仅是阿里，京东、腾讯等公司也有意向投资上游企业。