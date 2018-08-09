中国首部电竞馆运营规范发布 电竞场馆将打造标准化

新京报快讯(记者 覃澈)8月8日，中国《电子竞技场馆运营服务规范》正式发布。

该规范由中国互联网上网服务行业协会提出，联盟电竞牵头起草，规定了电子竞技场馆运营服务的基本要求、服务设备设施、服务环境、服务内容、安全管理要求等方面，适用于开展电子竞技场馆的运营服务与管理。

“电子竞技场馆已成为行业转型升级的核心领域。如何评估和衡量电竞馆的运营服务，急需规范与标准。”8月8日，全国网络文化标准化技术委员会、中国互联网上网服务行业协会秘书长郭阳在中国《电子竞技场馆运营服务规范》标准发布仪式上说。

新京报记者了解到，电竞市场规模如今正日趋庞大。据伽马数据《2018年电子竞技产业报告》显示，中国电子竞技产业高速增长轨道，2018年市场规模将逾880亿元人民币。电竞用户规模达到2.6亿人，几乎占到全国总人口的20%

市场背后所蕴藏的巨大商业价值被众多投资机构看中。继投资电竞俱乐部、赛事外，开设电竞馆也逐渐成为热潮趋势。

据媒体报道，中国电子竞技场馆建设从2016年开始呈现井喷态势。2017年中国电竞游戏市场规模超过650亿元，同比上涨29.9%。同时据中国互联网上网服务行业协会不完全统计，目前中国有近千家名义上的电竞馆。

“看似有着近千家的规模，但大多在建设规模、服务标准等方面并不达标。”联盟电竞副总裁白进中如是说，“如今电竞赛事的升级，对场馆在功能需求上的要求日趋严格。而国内目前并没有相关标准为电竞赛事去适配电竞场馆，同时场馆方面也没有固定的标准去发展相应的服务需求。”

而据郭阳介绍称，标准最大的价值在于为电竞馆未来的增量服务，能够指导引导电竞馆运营方的建设、运营服务。同时其表示将向行业宣贯这一团体标准，对电竞馆进行认证工作。希望能有超过50%的电竞馆达到团体标准要求。而当今后国家标准发布后，希望能有80%以上的电竞馆达标。