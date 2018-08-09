北京27家互金联合声明:不失联跑路 承诺对投资人负责

新浪科技讯 8月9日晚间消息，北京27家互金机构今日在“北京市互联网金融行业协会”微信号上发布联合声明，称保证决不失联跑路，并承诺对投资人负责，与投资人共同对逃废债行为人追究到底。

附：北京市网贷行业共建社会信用体系联合声明

网贷行业作为既有金融体系的有益补充和利率市场化先行先试的重要领域，积极践行普惠金融理念，有效解决了中小微企业融资难、融资贵问题，有效服务实体经济，是经济发展中不可或缺的力量。

监管机构对合规网贷企业予以引导、规范和支持，推进网贷行业长效机制建设，维护市场正常秩序，保障出借人权益。北京市网贷行业从业机构积极拥抱、配合监管，合规经营、规范运作。

近期，某些借款人主观恶意逃废债，逾期不还款，幻想造成网贷平台资金链断裂倒闭，从而逃脱还款义务。这种行为，既严重损害了出借人的利益，也造成网贷行业资金流出和违约率攀升，扰乱正常金融秩序，进而危害社会稳定。全国互金整治办已着手打击借款人恶意逃废债行为，汇总上报恶意逃废债借款人信息，明确将协调征信管理部门纳入征信系统和“信用中国”数据库，对相关逃废债行为人形成制约。

社会诚信需要全体公民共同建设、共同维护，外部环境和企业内功两手都要硬。为保障出借人权益、规范市场秩序，为更好地服务普惠金融、让真正需要金融服务的人获得服务，为共建社会信用体系、推动网贷行业规范健康发展，北京市网贷行业联合声明：

一、行业机构联合发出自律承诺，保证决不失联跑路，并承诺对投资人负责，与投资人共同对逃废债行为人追究到底。告诫抱有逃废债侥幸心理的人放弃幻想，遵循信用和契约精神，依法履约，避免因发生失信行为而引发法律风险。对不思悔改的恶意逃废债行为人，全行业将积极采取制约措施。

二、充分运用金融科技手段，建立健全金融消费者KYC机制、风险提示、恶意逃废债黑名单等配套制度，强化恶意逃废债行为人的甄别。

三、加强行业内部协作，整合各机构风控和信用管理能力，向全行业开放能力，提升行业整体能力。建立风险管理联盟和恶意逃废债黑名单共享机制，对恶意逃废债行为进行联合排查、联合抵制。通过与专业技术机构和商业信用机构合作，全社会共同抑制失信人和失信行为。

四、配合司法机关采取一切合法手段和技术开展债权清收，追索债权。

五、加强与司法机关沟通，推动抵押品处置，专人负责司法诉讼进程，专人负责惩戒平台运营，净化网贷环境，发布恶意逃废债行为人名单。

六、联合社会诚信体系抵制恶意逃废债行为人及失信关联人，推动对恶意逃废债行为人采取限制高消费等强制措施。

二〇一八年八月九日

联合声明机构：

宜信惠民投资管理（北京）有限公司（宜信）

先智创科（北京）科技有限公司（91旺财）

北京东方联合投资管理有限公司（网信普惠）

北京同城翼龙网络科技有限公司（翼龙贷）

北京乐融多源信息技术有限公司（积木盒子）

北京弘合柏基金融信息服务有限责任公司（有利网）

和信电子商务有限公司（和信贷）

北京恒昌利通投资管理有限公司（恒昌）

爱钱进（北京）信息科技有限公司（爱钱进）

人人行科技股份有限公司（借贷宝）

玖富金科控股集团有限责任公司（玖富）

北京证大向上金融信息服务有限公司（向上金服）

北京捷越联合金融信息服务有限公司（向前金服）

恒诚科技发展(北京)有限公司（宜人贷）

百融金融信息服务股份有限公司（百融金服）

中诚信征信有限公司

北京华道征信有限公司

中智诚征信有限公司

北京中经天平科技有限公司

北京市华城律师事务所

北京市信凯律师事务所

中金云金融（北京）大数据科技股份有限公司

北京阿尔山金融科技有限公司

北京数联铭品睿智科技有限公司

同盾科技有限公司

天云融创数据科技（北京）有限公司

分布共享（北京）信息技术有限公司