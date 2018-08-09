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150万网络黑产从业者正盯着你的个人隐私！怎么办？

150万网络黑产从业者正盯着你的个人隐私！怎么办？
2018年08月09日 17:52 新浪科技综合
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　　《中国经济周刊》 记者 牛绮思 | 综合整理

　　有业内人士测算，中国“网络黑色产业链”（下称“网络黑产”）的从业人员已经超过150万人，他们专业化程度高，组织化运作，分布在国内及东南亚等地区。一般而言，网络黑产的上游是利用技术手段窃取用户信息、数据，或者操控用户电脑、手机的黑客，下游则是通过诈骗、洗钱、骗贷、勒索、刷单、薅羊毛等各种方式牟利的犯罪团伙。

　　对此，《中国经济周刊》刊发《网络黑产变形升级，你中招了吗？》一文，报道、分析了中国网络黑产的现状，引发网友广泛关注和讨论，有震惊、有理性分析，也有如何应对的疑惑。

　　>> 焦点一

　　隐私盗窃的背后是黑产变现

　　@曦月相依：以前是不懂，只知道木马病毒什么的很可怕，会使电脑瘫痪，第一次知道黑客是利用它们赚钱、洗钱。

　　@月下独白：大的产业链下必然会衍生出这些黑色链条，毕竟剩余价值也是“价值”，歪门邪道也是“道”。

　　@天津西青：无论电商还是社交、游戏平台，都有人在网上注册并倒卖垃圾账号。一个垃圾账号从几毛钱到几元钱不等，批量起售，数量惊人。除买卖公民个人信息，盗取他人信用外，当前黑产团伙还通过“撞库拖库”等手法，侵入政企服务器，窃取公民个人信息，并从事网络赌博、网络诈骗等不法活动。有些黑产团伙甚至披着科技公司的外壳，表面上做着正经业务，暗地里却引诱用户连环充值。因此，这种新型威胁源“收入过亿”的规模，已经不只是空想。

　　@呵呵哒：在世界经济论坛发布的 《2018年全球风险报告》 中，排名第一的是极端天气；排名第二的是自然灾害；排名第三的是网络攻击的风险；排名第四的是数据诈骗或者数据泄露的风险。这说明，网络安全已经成为除了自然灾害以外，最大的风险所在。

　　>> 焦点二

　　新技术能帮助消灭黑产吗？

　　@傲慢的香菇妖：科技发展带着这些传统偷盗者进入网络黑产的新时代，以后网信诈骗和网络敲诈勒索会不会越来越多？

　　@龍辉Cheney：区块链重新定义了“信任”，为进一步改变世界提供了无限可能。但同样被不法分子利用在网络黑产犯罪中。区块链的概念和虚拟货币的热度，也已成为黑产犯罪的“新风口”。

　　@烽烟满夕阳：每天都会接到一些推销电话，隐私就是在不知不觉中已被网络黑产获取并从中谋取利益。现在人工智能不断发展，希望网络安全治理将更加有效率。

　　>> 焦点三

　　我们该怎么办？

　　@千机：一方面我们要做好自己的信息管理，另一方面要坚决铲除这些网络黑产。互联网，是未来发展组件，不是牟利工具。

　　@佛说你爱过我韵：整个黑产的规模越来越大，手法也越来越隐蔽了。以后要更加重视自己的电脑健康，定期要给电脑做个检查。

　　@投资界：治理“网站访客营销”，以及更大范围的“网络黑产”，绝不只是公安机关等监管部门的事情，互联网企业的安全部门同样是网络国防军的重要组成。大型通信企业、互联网巨头等在治理“网络黑产”上是有义务的，作为广大网民，也应该树立安全意识，自警自律，共同打击“网络黑产”，推动互联网健康持续发展。

　　@miselle：拿“撞库”来说，就是利用互联网上已经泄露的资料，来批量进行测试，碰运气。大家扪心自问，自己手上有多少个网站的账号和密码是一样的？有多少密码是一直没变的？密码要分级管理，不要一个密码走天下。

 

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