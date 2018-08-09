直击|美图CEO发内部信：美图秀秀美拍纳入社交事业群

新浪科技讯 8月9日下午消息，美图公司创始人兼CEO吴欣鸿今日发布内部信，宣布变革组织架构，成立新的三大产品事业群，即社交产品事业群、美颜产品事业群、智能硬件产品事业群。吴欣鸿表示，此次调整是为了加快推进公司“美和社交”战略。

具体而言，社交产品事业群对应“社交”战略，将探索由工具到社区再到社交的转型，美图秀秀和美拍将是先锋，还将探索创新社交产品。美颜产品事业群将对应“美”的战略，包括美颜相机、美图美妆、BeautyPlus等产品，希望实现从“虚拟变美”到“现实变美”的进化。智能硬件产品事业群将在美图手机、皮肤检测仪之外继续探索变美智能硬件的生态布局。

吴欣鸿在内部信中表示，三个产品事业群将聚焦自己最核心的业务，合力拉动推进公司战略，基于用户需求做产品创新，促进用户增长并拓展商业化的维度和深度，打造美图增长引擎。

吴欣鸿称，“美和社交”是公司第二个十年努力的方向，会是一个长期的目标。从短期来看，未来的18个月里，美图会大力投入社区内容生态的建设，并会重点关注用户和毛利的双增长。(张泽宇)

以下为内部信全文：

快速推进“美和社交”战略，三大产品事业群正式启航！

美图的小伙伴们：

昨天我们在北京召开美图公司2018战略发布会，正式发布“美和社交”新战略，取得了非常好的反响。

过去的十年里，美图围绕着“美”，推出多款广受欢迎的产品，改变了全球十几亿用户创造美、分享美的方式。新的十年，美图开启了二次创业，在继续探索“美”的同时，我们也将进军社交领域。

我们希望由此打造美图的新型社交平台，建立美图独有的商业模式，为社会营造健康的内容生态，为用户提供源源不断的满足感。昨天到场的媒体和嘉宾们对此十分认可。

为了让各位小伙伴更好地提升战斗力，从而更快地推进“美和社交”战略，公司决定对组织架构做出调整，我简单和大家同步一下。

在原先的产品型组织基础上，我们将多个事业部合并，形成三大产品事业群，分别是：社交产品事业群、美颜产品事业群、智能硬件产品事业群。每个事业群都将聚焦自己最核心的业务，齐心协力打胜仗！

具体来说，我们把“社交”的战略交给了社交产品事业群，加速从工具到社交的转型。美图秀秀和美拍将是我们最核心的两款社交产品。

在这里也分享一点美图秀秀社区的最新动态。美图秀秀的核心用户平均每天使用社区25分钟，进入社区8次以上，浏览75条内容，这组数据跟市面上主流的社区产品相比可能还有一些差距，但却给了我们很大的信心，说明美图秀秀的核心用户已经初步建立了社区心智，愿意来这个社区玩。

我们会把“美”的战略交给美颜产品事业群，从“美颜”出发，探索各种与美相关的产品和服务，帮助全球十几亿美图用户实现从“虚拟变美“到”现实变美”的全方位变美，这也是我们关于“美”的进化论。

智能硬件产品事业群成立后，将继续探索智能手机和智能硬件的生态布局。今年6月，我们除了发布美图T9智能手机，还推出了beautymore皮肤检测仪。未来我们将继续推出创新的智能硬件。

调整之后，基因相似的产品将被归入同一个产品事业群，我们鼓励每个事业群开创自己的创新业务。事业群内部将综合评估各产品的健康度，并做出相应的调整。各款产品的成功经验将在公司内部尽可能地分享和复制，从而最大化地发挥资源、人员的价值。

在三大产品事业群之下，我们还会进行产品型组织的梳理，从而提高组织效率，释放创新力量。比如，大产品可以根据需要，细分成一个个小的独立产品，实现小步快跑。我们也希望在保证大产品快速迭代的同时，各个小产品之间能做到非常好的配合协作。

这三个产品事业群将形成合力，快速推进公司战略，在促进用户增长的同时，也能拓展商业化的维度和深度，打造美图的增长引擎。

回到“美和社交”的战略，这是我们第二个十年努力的方向，会是一个长期的目标。从短期来看，未来的18个月里，我们会大力投入社区内容生态的建设，并会重点关注用户和毛利的双增长。

前进的道路上一定会遇到坎坷，或许有的进展比较顺利，有的推进起来会艰难一些，但我们的决心不会动摇。美图的小伙伴们，能够与优秀的你们一起二次创业，我十分兴奋，更感到万分荣幸。我们一起携手，让更多人变美！

吴欣鸿

美图公司创始人兼CEO

2018年8月9日