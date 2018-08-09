纽约开始限制Uber等网约车数量：未来一年不发新执照

澎湃新闻记者 承天蒙 综合报道

纽约成为美国第一个对Uber、Lyft等网约车服务加以限制的城市。

纽约市议会8月8日通过了对网约车公司的新规，在为期一年的时间内，纽约将暂停对新网约车执照的发放，同时对网约车这一高速发展的行业产生的影响进行研究。议会还通过了允许纽约市为网约车司机设置最低时薪。

据CNBC 8月8日报道，“纽约市出租车及豪华轿车委员会（TLC）”进行的网约车服务对城市的影响研究期间，对网约车新牌照的发放将会暂停一年。此次限制不包括对可以使用轮椅的汽车的准入，也不会限制能够证明不会增加拥堵的地区。

上述报道提到，基于移动应用的出行服务在纽约市占用了80000辆汽车，每月提供1700万次出行。根据纽约新学院大学（The New School）为出租车及豪华轿车委员会所做的一项研究，网约车乘客的激增与居民对当地地铁系统的失望程度正好重合。

华尔街日报8月8日报道中称，Uber和Lyft这两家硅谷公司的经营模式依赖于尽可能多地招募司机，进而降低乘车费用、减少接乘时间，而这两家公司现在都正在为IPO进行最后的努力。纽约市议会的此次投票决定将会阻碍Uber和Lyft在美国这一最大市场上的发展。

此次限制的支持者认为，新规将会保护司机，合理地对行业进行监管，并减少交通拥堵。

纽约市市长Bill de Blasio在一份声明中称，“我们的城市正直接面对一项危机，从事驾驶工作的纽约客正在越发贫穷，我们的街道也越发拥堵。对这些基于移动应用的网约车公司不受监管的增长需要采取行动。”

反对者则称，这项规定在城市地铁和公交系统总是延误和过于拥挤的情况下，可能会导致网约车服务出现更长的等待时间和更高的价格。

Uber的发言人Danielle Filson在一份声明中称，“纽约12个月暂停向新网约车发放执照将会威胁到这一可靠的出行方式，对修复地铁和减少拥堵也没有做出行动。”她补充道，“Uber会竭尽所能跟上需求的增长。”

Lyft的公共政策副总裁Joseph Okpaku也在一份声明中称，“这些大规模的交通削减将会让纽约客重新回到叫车难的时代，尤其是对有色人种社区和外围镇区。我们会继续努力，保证每个镇区的纽约客都能够获得可靠和实惠的交通。”

华尔街日报报道评论称，此次新规标志着Uber现任首席执行官Dara Khosrowshahi第一次在政府游说方面的失败。

自从2017年9月加入Uber以来，Khosrowshahi在游说上获得了一系列的成功，包括2018年6月Uber在英国伦敦重新获准运营，以及2017年10月巴西国会推迟了对网约车的监管法案的最终投票。

Uber在纽约的命运对该公司计划2019年下半年申请IPO影响深远，如果其他城市模仿纽约做出类似规定，就会令人质疑Uber保持增长的能力及其对政府游说的实力。