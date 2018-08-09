女子网恋被骗入传销组织 警方仅凭7秒视频成功救人

原标题：河南女子网恋被骗入传销组织，郴州警方仅凭7秒视频成功救人

来源：郴州公安

一个模糊的地理位置，一段7秒的求救视频，郴州民警如何救出受害者？

河南商丘打来的报警电话



“喂，郴州市公安局吗？我朋友被人控制了，请快救救她！”

8月5日上午10时许，郴州市公安局指挥中心接到一通来自河南商丘的报警电话，报警人曹某称其朋友宋某在郴州被传销组织控制，大致位置在三元里路附近。

指令传到北湖分局燕泉派出所，女民警陈琳立即与报警人曹某取得联系。经确认，其朋友宋某是通过微信发出求救信号，微信中分享了一个地理位置图，并告知附近有个菜市场，自己在4楼。

陈琳与报警人曹某的聊天记录

线索少，民警挨家挨户寻找



三元里路，菜市场，四楼。

根据仅有的线索，陈琳带着辅警胡军赶往报警人说的大致区域挨家挨户搜寻。在搜寻了50余户仍未找到目标后，陈琳想这样盲目地寻找不是办法，便向报警人要了宋某的微信号和联系电话，尝试与其联系。

可是，宋某电话要么打不通，要么无人接，申请加其微信好友，也一直没有通过。民警只好一边等待，一边搜索，可始终没有找到正确的位置。

下午4时许，事情出现了转机。

受害人发来7秒视频



陈琳突然收到宋某同意添加好友的信息，于是立即让宋某发个定位，定位显示在龙泉路某餐厅附近。可是，这与最开始发的地理位置并不在同一个地方。陈琳试着让宋某报个准确位置，但宋某称，有人看管，打不了电话，自己第一次来郴州，不熟悉环境，除了楼下是个菜市场，所在楼层有一道铁门，其他的一无所知。

陈琳与受害人宋某的聊天记录

情急之下，陈琳立刻引导宋某，要她悄悄到窗户旁边拍个小视频发过来，一定要显示周围环境和标志性建筑，宋某在发来一段7秒的视频后，便失去联系。

陈琳与受害人宋某的聊天记录

就是根据文章开头的这7秒视频，陈琳与胡军立刻分析出了受害者所在区域，并锁定某小区某单元四楼。当陈琳赶到该单元楼三楼时，被一道铁门挡住，由于之前与宋某交流时提到过“铁门”，陈琳坚信宋某就在此处。周边居民也告知，四楼有一户是出租户，长期有陌生年轻男女出入。陈琳立即向所领导汇报，并请求支援。

误入网恋，被骗非法传销



增援力量很快赶到，房门被打开，房间内共6人，除2名受害人外，其余4名违法人员均被控制。就在房门被推开的一瞬间，一个面黄肌瘦的女孩战战兢兢走到陈琳面前，眼含泪水，不停地向陈琳鞠躬致谢。

经了解，女孩正是来自河南商丘的宋某。原来，宋某之前一直在商丘打工，期间通过微信认识了男子李某，二人随即陷入网恋。6月13日，李某以见面为由，把宋某骗到郴州开展非法传销。李某不仅限制宋某的人生自由，还逼迫她欺骗他人加入传销，否则不许睡觉。

目前，4名嫌疑人因涉嫌非法拘禁被刑事拘留。宋某及另一受害人被安全解救，如今宋某已安全回到家乡。

根据7秒视频 和几个模糊的线索，小警花陈琳凭着自己的机智、耐心、细致，成功解救了这名花季少女，让我们为她点个赞！