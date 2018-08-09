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直击|程维：每年花几千万邀请神秘访客打车体验服务

直击|程维：每年花几千万邀请神秘访客打车体验服务
2018年08月09日 16:39 新浪科技
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　　新浪科技讯 8月9日下午消息，滴滴出行创始人兼CEO程维在“联想之星十周年”大会上表示，滴滴的成功取决于用户价值，滴滴每年会花几千万元，邀请信得过的“神秘访客”打车，以此来衡量是否服务到位。他还认为，顺风车让用户便宜40%，滴滴抽取5%利润是可行的，这是商业价值与用户价值的平衡。

　　“很遗憾，联想之星没有投资我们，但是柳青来到了滴滴”，程维评价柳青：可能是比财务投资更慎重的投资。程维说，柳青曾邀请他到家里聚会，这让他有机会与柳传志交流，“今天包括滴滴和我在内，或多或少被柳总的价值观、为人、态度所影响”。

　　程维说，创业者是最不容易的一群人，就像推开一扇门，前方的道路是漆黑的，不确定性是应该的，但必须要持有乐观的、无谓的且有敬畏之心。

　　他认为，中国因激烈的竞争、相对强大的巨头和监管政策，使得中国互联网处在地狱模式。而美国相对没有那么残酷，是人间模式，“滴滴在思考怎样走出去，碰到很多挑战和挫折，但靠技术和经验，一样可以走出去”。

　　程维表示，在2012年创业之初，用户有50%的机会在三分钟等到一辆车。打车软件出现后，三分钟可以叫车的几率上升到70%。而网约车的出现，数据从70%升到90%，“线下到线上转移，这就是创造价值”。

　　他表示，滴滴的用户是分层的，所以滴滴有顺风车、快车和专车，“例如顺风车，让用户便宜40%，抽取5%是可以的，这是商业价值与用户价值的平衡”。此外，滴滴每年会花费几千万元，邀请信得过的神秘访客打车，以此来衡量是否服务到位。

　　他还强调，目前的现状是，短期资本有可能会扭曲用户价值，“比如说小蓝单车，并没有火到最后。但创业注定是充满挑战的，也是最不该抱怨的一群人”。

　　据悉，联想控股董事长、联想集团创始人柳传志原定出席该会议，因身体不适临时缺席。(韩大鹏)

程维滴滴访客
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