重拳惩治“黑色代购” 健全完善管束微商法律法规

来源：经济参考报

原标题：重拳惩治“黑色代购”

记者 赵东东

代购的奢侈品牌漂洋过海来到消费者手中，谁能想到竟产自国内地下作坊；包装像模像样，还有与正品同步、标明生产批次的喷码，谁能想到这些都是假冒的；售价200多元的名牌香水，谁又能想到其中灌装的竟是成本不足1元的假料。即使海外直邮，也不一定能保证是正品……据报道，最近江苏苏州警方破获一起假冒伪劣化妆品案，撕开了微商代购化妆品以假乱真的“冰山一角”。

微商代购商品以假乱真坑害消费者，背后是一些不法微商利欲熏心，也暴露了监管短板。网民建议，对于制假售假的“黑色代购”要予以严厉打击，相关监管部门和平台运营者也要主动作为。

网民“建文”表示，海外代购原本是基于朋友、熟人间信任而形成的一种小范围内的购物方式，如今已然发展成为一种社交电子商务新模式。对此，监管亟须跟上，不能留下盲区。作为新生事物，微商代购与以往的经营模式有很大不同，立法中存在诸多争议，短时间内要找到好的监管办法也有难度，确实需要在发展中逐步规范，在立法中听取更多民众声音。对于制假售假的“黑色代购”要予以严厉打击，相关监管部门和平台运营者也要主动作为。

网民“皎帆”称，肃清朋友圈，杜绝假品牌，需要社会共同出击，各个击破。一方面，相关监管部门应从源头着手，加强对小厂房、小作坊的安全检查，让冒牌货、三无产品“胎死腹中”，无法上市；另一方面，管束微商的法律法规需要健全完善，规范准入门槛，提高违法成本。