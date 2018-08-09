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女子误点假银行网站被盗7500元 投诉又被骗1.38万元

女子误点假银行网站被盗7500元 投诉又被骗1.38万元
2018年08月09日 15:59 楚天都市报
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　　原标题：误点山寨银行网页 银行卡被盗刷7500元 女子发帖投诉再陷骗局又蚀财1.38万元

　　楚天都市报讯（记者满达 萧颢 实习生罗雪睿）点击山寨银行网站，输入银行账户密码后被盗走7500元，女子气愤不已，到网上发帖投诉，结果假称银行客服的骗子回帖留下QQ号，该女子加了对方QQ后再次掉入骗局，被骗走1.38万元。昨日，在汉口建设大道，被骗的沈女士气愤不已。

　　沈女士介绍，8月4日上午，她手机突然收到一条“银行客服”发来的短信，称她的账户累积6270积分，24小时后到期，让她登录指定的网址兑换627元。沈女士看到是银行客服号码发来的短信，便没有怀疑，点击短信内的网址后，界面也跟银行网页相似。沈女士输入账号和密码后，很快就收到短信，称她的银行账户无卡自助消费7500元，余额仅为366元。

　　沈女士吓坏了，赶紧电话挂失了银行卡，并报了警。

　　得知追回损失希望不大后，沈女士很是郁闷。8月5日，她在一家公益性网络投诉平台上发帖投诉。之后，有人回复了她的帖子，自称是银行客服人员，可以帮忙解决问题，并留下一个QQ号。

　　沈女士加了对方QQ后，称这是她两个女儿的学费，请帮忙追回损失。该“客服人员”称可以帮助沈女士追回损失。对方先发来一个二维码，让沈女士扫码下载安装了一个软件，并指导她进行了一系列捆绑银行卡及在支付平台做了一些操作，并让她在卡上存入1万元提高信用等级，说次日7500元就可以到账，让她耐心等待。

　　8月6日，沈女士去查账，发现卡上只剩5000元，又接到支付平台贷款提醒，有人冒充她的名义贷走了8380元。沈女士气愤不已，“7500元没追回，又被骗了1.38万元。”沈女士说，骗子可能还有一点点良心，给她剩了5000元。

　　昨日上午，楚天都市报记者看到，沈女士第一次收到的诈骗短信，其实是伪基站伪装成银行客服号码发来的，短信中的山寨网站已经打不开。而第二次被骗，骗子其实让沈女士在手机上安装了一个远程控制软件，骗子通过该软件能够远程控制沈女士的手机。“第二次，骗子用QQ电话跟我通话，说得蛮专业，我就相信他了。”沈女士说，自己对手机软件又不太懂，只能听从骗子的操作，才一步一步掉入了陷阱。

　　目前，沈女士已到竹叶山派出所报案。

银行网站山寨
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