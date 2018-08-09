习惯“现金支付”的日本即将迎来“非现金支付”时代

【环球网综合报道】日本Livedoor新闻网8月8日报道称，日本真正的“非现金支付”的时代可能即将到来。在无现金交易情况下进行电子支付的方式全球正在盛行。全球范围内2015年的民间消费中，信用卡和借记卡所占比重约为40%。但日本仅占17%左右，日本民众喜好现金支付的文化意识根深蒂固。

报道称，由于日本治安良好，日元伪钞很少，而且ATM等金融基础设施完备，现金支付方便。日本基础研究所金融研究部副主任研究员福本勇树曾说：“日本人的国民性是强烈反对将隐私信息传达给第三者的。此外，很多人不使用卡也是为了节约。”

不过，2020年东京奥运会近在咫尺，为了方便外国游客在日本实现非现金支付，日本政府提出在2027年之前让民间消费的信用卡、借记卡、电子货币的支付比例突破4成的目标。实现工作高效性和使用交易信息大数据的消费灵活性。另一方面，无现金支付有优势的同时也存在个人信息泄露风险的劣势，福本指出“有待提高安全对策的技术”。

目前无现金支付中使用率最高的是信用卡。另外，还有一种盛行的支付方式--二维码支付。通过在智能手机上显示用户特定的二维码，只需在店铺扫一下智能手机读取二维码，就可用指定的信用卡等进行支付。中国的“支付宝”和“微信支付”就是典型代表。

2018年夏季，日本瑞穗集金融团与福岛的东邦银行合作，着手进行二维码支付测试。日本各大银行也正在研究讨论二维码读取来统一银行账户支付的标准。如此一来，消费者只要通过安装应用程序，扫码后就可直接从银行账户扣款交易，这将会加速无现金支付。由于二维码可以通过平板电脑终端等廉价便易的手段来读取，因此像家庭经营这样的小规模店铺也容易引用，也有可能促活零售业的发展。

但是，根据日本银行的问卷调查显示，现在使用信用卡和电子货币的理由大多是“积攒积分”。在无现金支付的进程中，有必要采取“无现金结算退税”等具有经济效益的措施。（实习编译：史倩 审稿：马丽）