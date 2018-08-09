外媒建议巴菲特买下特斯拉 并让马斯克继续担任CEO

8月9日消息，据国外媒体报道，特斯拉CEO埃隆·马斯克周二在推特上透露正考虑将特斯拉私有化，而外媒近日在报道中建议错过了亚马逊和谷歌的股神巴菲特，借此机会买下特斯拉。马斯克周二在推特中公布的私有化价格是每股420美元，较前一交易日的收盘价溢价22.8%，私有化的估值接近720亿美元。

虽然马斯克有私有化的心，但其自身却没有完成私有化所需的资金，在目前的福布斯实时富豪榜上，马斯克的身家为218亿美元，其中大部分还是特斯拉的股票，离完成私有化所需的资金相距甚远；而特斯拉目前还处于亏损之中，成立至今15年的时间里仅两个季度盈利，目前负债超过90亿美元，也没有足够的资金支持私有化。

因而马斯克要想完成特斯拉的私有化，就需要外部资金的参与，他在周二的推特中也透露资金有保障，但并未说明资金的来源。

外媒thestreet给出了一个特斯拉实现私有化的资金来源，他们认为股神巴菲特所领导的伯克希尔·哈撒韦公司应趁这一机会将特斯拉全部买下，并给予马斯克一定的伯克希尔·哈撒韦公司股份，让他继续担任特斯拉的CEO。

Thestreet的这一想法看似非常大胆，但却有实现的可能，巴菲特曾经不看好科技股，但后悔错过了投资亚马逊和谷歌的机会，目前他也持有500亿美元的苹果股票，如果他有机会投资特斯拉，他可能也会考虑。

事实上，巴菲特也曾投资过电动汽车公司，他在2008年9月投资了国内电动汽车厂商比亚迪。

而在资金方面，伯克希尔·哈撒韦目前也有将特斯拉全部收购的实力，其在8月6日发布的财报显示，他们在截止6月30日的现金储备高达1110亿美元，超过了马斯克对特斯拉私有化的估值。