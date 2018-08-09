小伙相亲点特价菜惹女孩不满拒绝交往 网上差评餐厅

老板，打包3只小龙虾…… 商报图形 吴静 制

餐馆门口张贴的千字海报引路人围观 记者 张宇 摄

重庆商报-上游财经记者 张宇

“大坪石油路有家餐厅贴了一封公开信怒怼一名顾客，看完后觉得好解气！”近日一则消息出现在很多重庆人的朋友圈。记者根据朋友圈信息采访了解到，公开信中的顾客在花费53.8元请女孩吃了一顿晚餐后，被女孩以太抠门为由拒绝交往。小伙怒火中烧，将怒气撒在了这家餐厅上，并在大众点评给这家餐厅打了差评。没想到老板张贴千字海报公开怒怼，文中神句频出，引得网友一片点赞。昨日，记者先后采访了餐厅老板和食客双方，还原了事件始末。

餐厅老板贴公开信怒怼差评顾客

昨日，记者来到位于大坪石油路美食街的这家渝菜餐厅门口，张贴了一张题目为“致网友‘西装暴徒’：你这种举动还想娶媳妇？”的巨幅告示，引发食客围观。记者看到，在这张海报上，餐厅老板公开喊话一位在大众点评上给这家餐厅打了一星差评的网友“西装暴徒”。用洋洋洒洒近1000字曝光这名网友，直呼其行为太奇葩，并要求他迅速删除差评，否则永不接待。

在这则海报中，老板用近乎咆哮的语气表示：穿蓝格子短袖的那位奇葩，是你吧？你当时总共在我店消费了53块8（两个菜加两人餐位费），你这一餐我们不仅没任何利润还倒亏了20多块钱。我们也没有对你有任何的服务不周，你吃完之后不仅给我店打差评！还辱骂我们整家店！你简直就是极品奇葩！

围观食客纷纷表示，见过这么多家餐厅，敢怒怼顾客还公开张贴出来的还是第一次见，对此，老板表示，这名顾客在差评中无理取闹尚且不说，还公然辱骂店内人员，这才逼迫他出此下策。再者这条差评是该店唯一一条差评，十分影响店铺口碑，甚至造成了经济损失。

小伙相亲失败竟差评餐厅

记者在这则告示上看到了这条差评截图，名为“西装暴徒”的网友在这家首谕品厨厨品渝菜大众点评发表评论称：“差评！本来是来相亲的，吃顿饭被这家店给搅黄了！”该网友说，服务员在上菜时“多嘴”说了一句：“这是您点的特价小龙虾，请慢用。”谁知，相亲对象回家后就跟媒人说小伙太抠了，并拒绝跟小伙再次联系。因此，小伙不仅打了差评，还对服务员使用了一些具有攻击性和侮辱性的言辞，并称“希望这家店快点倒闭”。

昨日，饭店老板向记者还原了事情的经过——几天前，这名网友带着一名女生来店用餐，在点餐时看了很久的菜谱，也没有询问女孩的意见直接点了餐厅的两个特价菜：一份是正在搞活动的38元特价小龙虾，一份是菜谱上9.8元一盘的宫保鸡丁。点完菜，他还多次询问了多名服务员“特价小龙虾是不是38元”。“他事后埋怨我们服务员上菜时说这是特价小龙虾根本是无理取闹”。

“他相亲失败一点不奇怪”，老板回忆说，除了点特价菜，该网友就餐过程中还有两个插曲。席间女生提出想点饮料，该网友可能觉得餐厅里的饮料肯定比外面小卖部贵，就跑到旁边小卖部买了一瓶冰红茶。买回来之后还找服务员要了两个杯子倒出来，和女生一人一杯。此外，整个过程女生基本没吃什么东西。最后他们剩下了三只小龙虾，该网友还要求打包，听说打包盒要收费，则让餐厅提供了免费的打包袋，将剩下的三只小龙虾打包走了。“当时我们就觉得这个人挺奇葩的，女生怎么受得了。”老板表示。

昨日，记者通过大众点评联系到这名网友，对于店老板贴公开信怒怼他的事情他表示并不知情。“别人说我抠，我觉得那叫节约。女生不选择我那是她没有眼光，老板这么做只是想哗众取宠，我会继续保留差评！”该网友回复以上文字后，拒绝了记者的继续采访。

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就餐礼仪对异性相处很重要

在现代生活中，吃饭不仅仅是为了填饱肚子，还是人们交友、聚会的主要形式。对于此次网络事件，不少网友都表示，如果一个男人太抠门，又不太懂得就餐礼仪，不论是恋爱还是普通交友，都很容易让人产生排斥感。

国家二级心理咨询师董云珠接受记者采访时表示，就餐礼仪对于现代相亲而言很重要，女生更喜欢跟那些开朗健谈、尊重自己、举止大度的男生继续走下去。男生在邀请女生就餐时，除了举止得当，还需要注意更多细节，例如主动给女生拉凳子、倒水等。