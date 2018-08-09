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里昂证券：微博用户增长超出预期 估值有吸引力

里昂证券：微博用户增长超出预期 估值有吸引力
2018年08月09日 14:46 新浪科技
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里昂证券：微博用户增长超出预期 估值有吸引力
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　　里昂证券今日发布报告，微博第二季度业绩符合预期，营收同比增长68%，达到4.27亿美元，处于公司指引的中上区间。用户增长强劲，月活跃用户净增长2000万，超出预期。尽管人民币贬值，但第三季度营收指引仍然与我们的预期持平，即4.65亿至4.75亿美元（同比增长45%至48%）。用户获取和中小企业广告市场仍然面临压力，但短期财务影响有限。我们对2018年的预期基本未变，但2019和2020年的预期因为人民币贬值而有所下调，所以将目标价调至125美元，维持“买入”评级。

　　营收同比增长68%，符合预期；用户环比增加2000万人，表现强劲。

　　微博营收同比增长68%，达到4.27亿美元，符合我们的预期。尽管来自短视频应用的竞争日益激烈，但用户增长依然强劲，月活跃用户环比净增长2000万（第一季度为1900万），总量达到4.31亿，同比增长19%，超出我们的预期。6月的平均日活跃用户达到1.9亿，超出我们1.88亿的预期，达到月活跃用户的44.1%。公司第三季度营收指引同样符合预期，达到4.65亿至4.75亿美元，同比增长49%至52%，我们的预期为4.7亿美元，市场平均预期为4.73亿美元。公司重申全年月活跃用户增长15%至20%的指引。

　　大客户营收增长依然强劲

　　按照领域来看，大客户营收增长依然强劲，同比增长91%，主要受益于每用户平均收入（ARPA）增长超50%，创历史新高，原因是微博与阿里巴巴一起推出了Uni Marketing项目。中小企业领域相对较弱，营收同比增长48%，但令人鼓舞的是，中小企业广告主数量和广告互动率均出现环比增长。

　　利润率同比持平；2018年下半年利润率也将“非常相似”

　　non-GAAP营业利润为1.67亿美元，同比增长67%，符合我们的预期，对应的non-GAAP营业利润率为39.2%，同比持平。管理层预计2018年下半年的利润率与目前水平“非常相似”，原因是渠道和品牌推广导致销售和营销费用增加，对来自其他类营业费用的营业杠杆产生了抵消。

　　维持“买入”评级

　　我们2018年的预期基本没有变化，但将2019和2020年的盈利预期下调10%和14%，原因是我们将人民币兑美元汇率从6.35调整到6.90，并预计利润率扩张将会放缓，我们的目标价调至125美元。该股过去3个月已经回调32%，目前的市盈率处在2016年初以来的最低水平。由于估值有吸引力，因此维持“买入”评级。

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