避开国内红海市场，中国游戏企业出海忙

第一财经 何天骄

当国内游戏市场从蓝海变成红海，出海成为众多游戏企业的选择，一场本土游戏企业出海潮正在掀起。

近日，在全球游戏产业峰会上，一场关于游戏企业出海的话题引发热议，而在讨论游戏出海之前，“吐槽”游戏行业越来越艰难成为众多游戏高层的标配。在国内游戏行业日趋饱和下，如何更好开拓海外市场成为众多游戏乃至资本方需要认真考虑的事情了。

掌趣科技（300315.SZ）董事长兼首席执行官刘惠城在会上表示，支撑中国手游产业增长的人口红利正在消失，出现了两种情况，一种是国内游戏用户总量接近6亿次，相较于7亿的网民数量相差无几；从另一方面来说，创新动力知足，同质化现象比较严重。特别是最近这一两年短视频的发展也集中了大量用户的时间，这些都制约了手游产业进一步高质量发展，在我国经济转型消费升级大背景下，手游产业也走到了重要关口，结构升级的关口。

对众多企业而言，提升技术实力固然要下功夫，但选择合适的市场也同样重要，出海则成了众多游戏企业的选择。据悉，目前在腾讯、网易、盛大等游戏大厂的高投入强研发下，一般中小型游戏企业的产品很难与之抗衡，出走国外反而成为一条不错的发展道路。

游族网络（002174.SZ）总裁陈礼标接受第一财经专访时表示：“相比竞争激烈的国内游戏市场，海外游戏市场发展潜力很大，中国很多游戏企业在这些年积累了丰富的经验，足以在海外市场打出一片天地，游族网络早在2013年就制定了重点布局海外发展策略，就是看中海外市场规模是国内三倍、海外用户数量是国内用户数量三到四倍的市场潜力，因此海外是非常值得国内游戏企业去开拓的。”

根据伽马数据《2018上市游戏企业竞争力报告》指出，得益于中国游戏产业庞大的用户基础，今年上半年，中国占据全球游戏市场收入26.1%，市场份额全球第一。尽管如此，中国市场也仅占全球市场的三分之一不到，另一方面，中国市场去年增速也远低于全球市场。龙图游戏运营副总裁刘震方指出，今年上半年国内游戏市场增速只有5%左右，远低于中国自主研发网络游戏海外销售收入同比增长16%的增速。

《2018上市游戏企业竞争力报告》指出，2017年，代表性上市游戏企业中，近四成的企业海外游戏业务收入占比超过25%。其中游族网络甚至超过60%的收入来自海外。同时，游戏企业海外业务收入整体保持增速，接近六成企业海外收入保持增长，3家企业增长率超过75%，中国上市游戏企业海外市场拓展持续加速。

中国游戏企业在海外的战绩也可以看出，中国文化产品在海外市场还是有一定的市场接受度。盛大游戏CEO唐彦文向记者表示，现在连一些国内的修仙网文都能在海外取得很好的成果，足见海外市场对中国文化是有一定接受度的，只是我们需要用合适的方式表达，要以欧美或者日韩等地区能够接受的语言去表达我们的文化。刘震方表示：“现在游戏产业有能力对整个行业做产品线输出的，第一就是中国，超过欧美和日韩。”

不过，出海也并非易事。陈礼标也指出：“出海不能盲目出海，需要有节奏地出海，从出海策略来看，我们会先从国内产品出海，变成全球化发行，再到全球化研发，如今我们已经开始进入全球化研发，在印度等地建设了自己的研发中心。另外，要进入国际市场，找到一个国际化的IP合作同样重要，这也是我们与美国HBO合作拿下《权力的游戏》手游开发权的原因。“

对此，林立也表示认同：“本土化和产品的选择非常重要，不能盲目把国内产品照搬到国外，一方面国内做的不好产品到海外就一定做的好吗？另一方面，国内做的好的产品到海外不一定做的好。对于出海，我比较倾向游戏企业从游戏产品立项就定位全球。”

事实上，国外市场情况复杂，并非简单将国内的游戏搬到国外就可以成功。陈礼标告诉记者：“欧美、东南亚、日韩各个区域都有各自的情况，包括法律法规、文化偏好、游戏玩法、审美要求都不一样，不能简单将产品照搬过去。我们发展海外市场，要充分考虑当地的需求，并结合我们自身的优势和特点，做好本土化。”

中国游戏企业在海外市场发展目前最需要解决的就是海外玩家对中国游戏玩法和商业模式的接受度的问题。伽马数据联合创始人、首席分析师王旭指出，随着国内游戏产品“走出去”模式的逐渐成熟，加上游戏企业组建本地化的团队，强调游戏产品的本地化策略，未来国内游戏产品的出海将更加便利。同时海外的玩家逐渐开始接受中国式游戏的道具收费模式，不再单一认可买断式，更利于国内游戏产品在海外市场的保障。