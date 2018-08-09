中国首部电竞馆运营规范发布：电竞投资迎来新标准

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原标题：电竞投资迎来新标准 中国首部电竞馆运营规范发布

经济观察网 记者 汪晓慧 电竞正成为一项新的投资热点，除了投资电竞俱乐部、承办赛事外，电竞馆的建设投资也风生水起，甚至多地已设置电竞小镇的开发。根据中国互联网上网服务行业协会不完全统计，目前，中国有近千家名义上的电竞馆。

8月8日，中国首部《电子竞技场馆运营服务规范》标准发布。

据介绍，该标准是受文化和旅游部委托，由中国互联网上网服务行业协会提出并归口的首部涉及电子竞技场馆管理与服务的团体标准，标准由联盟电竞牵头起草。目前，这一标准已经文化和旅游部向国家标准化管理委员会申请国家标准立项。

伽马数据发布的《2018年电子竞技产业报告》显示，中国电子竞技产业高速增长轨道，2018年市场规模将逾880亿元人民币。电竞用户规模达到2.6亿人，几乎占到全国总人口的20％。

全国网络文化标准化技术委员会、中国互联网上网服务行业协会秘书长郭阳指出，在电子竞技快速发展的过程中，电子竞技场馆已成为行业转型升级的核心领域。如何评估和衡量电竞馆的运营服务，急需规范与标准。

郭阳介绍称，《电子竞技场馆运营服务规范》规定了电子竞技场馆运营服务的基本要求、服务设备设施、服务环境、人员要求、服务内容、安全管理要求以及服务质量评价与改进，适用于开展电子竞技场馆的运营服务与管理，内容突出“服务”二字。

郭阳告诉经济观察网记者，这一标准最大的价值在于为电竞馆未来的增量服务，能够指导引导电竞馆运营方的建设、运营服务。他还透露的下一步工作是向行业宣贯这一团体标准，对电竞馆进行认证工作。他希望能有超过50%的电竞馆达到团体标准要求。未来，国家标准发布后，希望能有80%以上的电竞馆达到国标要求。

据介绍，这一团体标准的起草基于牵头起草单位联盟电竞的企业标准。8月8日，联盟电竞在天津开业的电竞馆就是按照这一标准建设。开业当日的人流量超过2000人次。

目前，联盟电竞在全球已经拥有8家场馆，遍及中国、北美、欧洲，同时公司还拥有丰富的各级别电竞赛事运营经验，通过实践与积累不仅形成了《联盟电竞场馆建设服务准》，还不断革新推出了1.0、2.0版本。

电竞馆的商业业态犹如小型乐园。在天津电竞馆，可以看到其中的商业内容，除了可以承纳电竞赛事、电竞训练，私密的包厢上网等服务外，还包括了饮食售卖、射击、影院、抓娃娃、投币式游戏机等众多项目。

据白进中介绍，联盟电竞的8家场馆规模不一 。有些电竞馆的月营收在70万元到150万元。位于北京工体的联盟电竞馆人均消费超过80元。目前，电竞馆已经实现盈利。

联盟电竞副总裁白进中介绍，目前，中国的电竞赛事数量还不能完全满足已有的电竞馆需求，电竞馆数量超过赛事需求。未来，联盟电竞也将组织开展更多的电竞赛事。