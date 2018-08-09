亚马逊血汗工厂曝光：有员工丧失工作能力而无家可归

亚马逊始终坚称确保员工安全是其首要任务，并且对迄今为止的良好记录感到“无比自豪”。

原标题：亚马逊血汗工厂劣行曝光！员工丧失工作能力、无家可归流落街头

【猎云网】8月6日报道 （编译：张璐璐）

编者注：据英国《卫报》进行的一项深入调查显示，亚马逊的许多员工在遭受意外工伤后，未能获得应有的工伤补偿或其它援助，其中一些员工甚至由于丧失工作能力无家可归而沦为流浪汉。本文的作者Michael Sainato是Miami Times的撰稿人，主要负责撰写公民权利等方面的稿件。

2017年5月，今年49岁的Vickie Shannon Allen开始在德克萨斯州哈斯利特市的亚马逊物流仓库工作。起初， Allen和许多其他员工一样，对能为世界上发展最快的公司工作感到异常兴奋和自豪。但几个月后，这份热情的感觉就逐渐消失了。

“我注意到经理们总是会问员工各种各样的问题，例如休息时间、绩效和工作效率。他们所做的一切就是将员工的时间利益最大化，他们可以随意更改员工时间的安排。对我来说，这就是他们所谓的管理方式。”Allen说。

亚马逊是目前世界上估值最高的零售商，在全美拥有140多个物流服务中心为其客户提供服务，Allen曾就职于其中一个。根据彭博亿万富翁指数显示，这些物流服务中心产生的收益使得亚马逊创始人杰夫·贝索斯成为世界首富。据悉，最新的资料显示贝索斯的净资产已超过1500亿美元，成为世界上迄今为止最富有的人。

然而，不幸的是，Allen在一次工伤事故后，由于丧失了工作能力而成为无家可归的流浪者。

Allen的遭遇并不是个例。英国《卫报》最新的一项调查揭露了大量亚马逊员工在其庞大的仓储系统工作时遭遇工伤或事故的案例，并且在事故发生后大量员工失去工作、失去收入，甚至流离失所。

Allen的故事要从去年10月24日讲起。当时她正在工作台上清点货物，由于这个工作台上没有安装滚刷规避装置（这是一种可以用来防止产品掉落到地板上的安全设备），于是她用一个手提箱作为保护屏障，但就在清点一个比较棘手的位置时，货物掉落并伤害了她的背部。正是这次事故引发了她后面一系列的不幸。在受伤最初的几周内，亚马逊的医护人员让她在后背上贴加热垫，同时亚马逊管理层每天派专人无偿送她回家，一切看起来都非常理所当然，但这一切在Allen要求员工工伤赔偿之后发生了巨大变化。

“我尝试着继续工作，但我无法伸展右手，而且我还是右撇子，所以非常艰难才能跟上工作进度。这种情况大概持续了三周左右。”Allen说。尽管没有得到报酬，她还是自掏腰包，每天驱车60英里到仓库上班，然后被送回家。

在拿到工伤赔偿之后，Allen开始接受物理治疗。2018年1月，她重返工作岗位，但祸不单行，她再次在同一台没有安装安全设备的的工作台上受伤。

这次Allen休了病假，又休了两周的无薪假期，因为她已无法承担开车上班的费用。2018年4月，核磁共振扫描结果显示她背部的伤仍未痊愈。在确诊后的第5天，Allen表示亚马逊工人补偿保险公司Sedgwick的医生才开始将她视作病人看待。

Allen称：“到2018年6月，他们才终于修好了这个工作台。他们花了8个月的时间在工作台顶部安装滚刷规避装置。”7月2日，Allen在亚马逊物流中心与管理人员会面，后者为她过去九个月的遭遇表达同情，并同意为她提供一周的带薪休假。

“他们上周还主动提出付给我24小时的报酬，前提是我要对此闭口不谈。”Allen解释道：“他们给了我一笔3500美元的买断费，要求我必须签署一份保密协议，不得对外诉说我受伤以来的经历以及表达任何贬损亚马逊的言论。”

但最终Allen拒绝了管理人员的要求，并且对亚马逊处理她这一事故的方式提出了强烈的不满。目前Allen住在亚马逊物流中心的停车场里。“他们让我付出了巨大的代价，使我无家可归，并且一遍又一遍的欺骗我，现在我每天都吃不下任何东西。”

Allen的事故原本是可以避免的，但这只是亚马逊员工受伤后被不正当对待的众多案例之一。今年4月，美国国家职业安全与健康协会（National Council for Occupational Safety and Health）公布了12个美国最危险的工作场所，亚马逊的仓库位列这一“黑名单”之中。亚马逊之所以榜上有名，是因为其工作环境安全系数极低，而且公司高度注重生产力和生产效率，而非员工的安全和生计。亚马逊则强调称，为了满足高订单的需求才导致其仓库员工工作环境的安全大打折扣。

2018年4月，来自美国佛罗里达州泽夫纳市43岁的Bryan Hill对亚马逊提起诉讼，指控后者在自己背部受伤后进行恶意解雇，并且未给予员工受伤后应得的工伤补偿。Hill的代理律师Miguel Bouzas表示:“这一案件计划于今年9月进行调解，在此之前我们一直处于僵持状态。”根据诉状内容显示，一位经理曾告诉Hill，他非常年轻，背部肯定不会有严重的病痛，但却在亚马逊人力资源部门批准他请假去看医生之前就被解雇了。

无独有偶，在另一家位于宾夕法尼亚州的亚马逊物流中心，一名亚马逊员工同样在工作中受伤后被解雇。“我当时站在梯子上，有人从下面跑过时撞倒了我的梯子，然后我后背和左腿着地，重重的摔倒在地。”Christina Miano-Wilburn说道，这次事故给她的背部造成了永久性损伤。“公司方面拒绝给我提供工人工伤补偿证明材料。依照规定，如果我受伤后26周仍无法工作，我将会被解雇，然而仅仅五周后，公司就把我辞退了。”

Christina Miano-Wilburn在2017年5月收到了离职通知邮件，此前她已经在亚马逊工作了两年。被亚马逊解雇后不久，她也由于没有收入而无家可归。

还有很多亚马逊物流中心的其他员工因为危险的工作环境和高强度的工作量而感到力不从心，因此在受伤前就已经主动离职了。今年4月，由于天气炎热，在加州圣贝纳迪诺的亚马逊物流中心工作的Lindsai Florence Johnson被救护车带走。她在接受采访时说道：“我觉得他们肯定以为我当时是在装腔作势，但实际上我已经严重脱水而且头晕目眩。”

2017年6月Lindsai在亚马逊物流中心入职，由于受到不公正的对待，她已于今年5月份辞职。Lindsai说：“并不是所有人在受伤之后都会选择向上级报告而获取工伤补偿，因为他们害怕丢掉这份工作。我不止一次带着工作中造成的瘀伤回家，而且我在亚马逊经历了人生中第一次疝气。”

在大多数情况下，亚马逊的员工只能与雇佣他们的临时机构打交道，并且将责任转移到第三方，这就大大增加了员工获得应有补偿与待遇的难度。最近三年，Michael Yevtuck就一直辗转于各个法庭之间，为要求获得正式员工的工伤赔偿与Integrity Staffing打官司，他受雇于这家中介机构，后者安排他在位于新泽西州罗宾斯维尔的亚马逊物流中心工作。

“在工作期间，我必须以最快的速度蹲下，爬上阶梯，有时甚至需要连续一个小时保持这个速度。所有的蹲姿都对我的左膝造成了严重伤害，因此我更依赖右膝，导致其同样不堪重负而受伤。”2015年11月，Yevtuck的膝盖受了伤。

亚马逊的医护人员为他的膝盖安装上了护具，并且建议他尽可能地从事强度较小的工作。Yevtuck还提供了一些亚马逊医护人员和私人医生的医学诊断文件。“我一回到工作岗位，主管就交给了我一份全职工作，我的双膝都因此而受伤。”Yevtuck说道。

Yevtuck还表示，亚马逊同意他继续回去工作，但前提是他必须签署一份文件，说明他的伤势是在亚马逊工作之前就已经造成。2016年4月，一位私人医生对他的膝盖进行了核磁共振检查，结果发现他的左膝半月板已经撕裂，但亚马逊方面并没有支付他的医疗费用，也没有接受他的工伤赔偿申请。Yevtuck的下一次开庭将在今年9月，他表示会继续为要求获得应得的工伤补偿和医疗费用报销而进行法律诉讼。

与此同时，亚马逊方面始终坚称确保员工安全是其首要任务，并且对迄今为止的良好记录感到“无比自豪”。

亚马逊发言人Melanie Etches在一封电子邮件中表示：“仅去年一年，亚马逊就创造了超过13万个工作岗位，目前在全球拥有超过56万名员工。确保员工安全始终是我们的首要任务。”她还指出，亚马逊的安全领导计划（Safety Leadership Program）是公司积极推行确保员工安全政策最好的例子。

Etches表示：“亚马逊在运营会议、新员工入职会议、流程培训和安全流程开发等方面都以安全优先，并且在各个项目中都制定了安全指标和审计要求。我们不希望发生任何事故，亚马逊也会通过任何事故学习和改进项目流程，防止未来发生类似意外。”