工信部：将推动区块链产业健康有序发展

新华社北京8月9日电（记者张辛欣）记者9日从工信部获悉，我国区块链技术持续创新，产业初步形成，逐步在供应链金融、征信、产品溯源等领域应用。工信部将加强与各地各部门衔接互动，营造良好的区块链产业发展环境，积极推动产业健康有序发展。

目前，我国区块链产业生态初步形成，企业数量快速增加。工信部信息中心此前发布的《2018中国区块链产业白皮书》显示，截至2018年3月底，我国以区块链业务为主营业务的区块链公司数量已超过450家，产业初步形成规模。

随着区块链技术创新发展，产业应用的实际效果逐渐显现。工信部提出，区块链应用正逐步从金融领域延伸到实体和服务领域，包括电子信息存证、产品溯源、物联网、智能制造、供应链管理等。

诸多平台企业和互联网公司尝试用区块链技术改造现有场景和服务。以旅游为例，不久前，星牛旅行宣布上线区块链旅游综合平台，通过去中心化服务体系构建透明可信的旅行生态链。百度、阿里巴巴等互联网领军企业分别在金融、公益等领域应用区块链技术。

工信部提出，区块链产业仍处在初期阶段，技术的正向价值逐步显现，但发展过程中仍伴随不可忽视的风险，比如可能对现行制度规范产生挑战，存在技术层面的漏洞等。工信部提出，将加快推动区块链技术创新应用，特别是加强计算能力、存储能力以及融合渗透能力提升，构建良好的产业生态，推动区块链产业健康发展。