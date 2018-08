直击|马云：想做家优秀企业 所有员工可能都得是女性

新浪科技讯 8月9日午间消息,马云在南非出席“网络企业家:非洲数字雄狮的崛起”时表示,一家很棒的企业,公司女性员工比例至少要达到50%;在优秀企业中,所有员工可能都是女性。

去年是我第一次来非洲,来之前我担心了很多。担心这个那个。无论你担心什么,你必须来非洲,自己亲自感受。我后悔自己没有十年前来。非洲是一个充满机会的大陆。我从现在开始,每年都要来非洲,去三个非洲国家。这是我第二次来非洲,我希望接下来十几年,我能去遍全部54个非洲国家。

我的很多企业家朋友问我,来了干嘛??

我说来了什么也不干,就过来,然后感受一下。你们来亲自感受了,就会爱上这里。

我去年来非洲的时候就感觉,有一些事情必须要做,很多事情可以去做。

我开始阿里巴巴创业的时候,我跟我的团队说:If not now, when? If not me, who? 我就说,我们来非洲吧,做些事情。很多人说,非洲问题很多。你告诉我,世界上有哪个地区没有问题?

有人说:非洲贫穷,没有财富,但我觉得非洲有世界上最好的财富,动物,自然,空气,蓝天。这是最宝贵的财富,全世界都羡慕。尤其是中国,特别想要蓝天。我真希望我能在这儿待二三十天,我可以去埃塞俄比亚,博茨瓦纳。我已经开始计划和期待明年的访问了。大家都说非洲是古老的大陆,但其实这里到处都是年轻人。互联网创业者计划(eFounders Fellowship)学员来中国的时候,我对他们这第一期学员说,你们是非洲的种子。他们有梦想和激情,非常棒。这个大陆充满机会,充满梦想。另一方面,这片土地也充满着责任。

我昨天在开普敦给50位巡护员颁奖。这些人保护了动物。我们承诺每年都给50位巡护员颁奖。巡护员是创造就业岗位的人。200年前,猎杀动物的人是英雄。现在,我们应该让保护动物的人成为英雄。我一直都相信,当所有的事情都准备好了,就太迟了。创业者就是要在一切都未就绪的时候去做事情。如果什么事情都准备好了,马云就不会成功了。你们知道的,我失败了很多次,我高考失败了三次,我家里没钱。我们没机会。今天非洲也是如此。今天非洲和19年前我们创立阿里巴巴的时候一样。那个时候,中国互联网速度很慢。1994年我创业的时候,很多人说我是骗子,说没有互联网这个东西。我尝试去注册我的公司,政府的注册人员问我要注册什么公司。我说我要做一个互联网公司。他们说,没有叫互联网的东西啊,你不能注册这样一个公司。中国还没有加入互联网。为了证明我不是一个骗子,我们等了3个半小时来下载首页。

那个时候,没人相信互联网,电商,也没人相信中国会有电商。没有物流,没有信用卡。这也是现在很多人在问你们的问题:非洲怎么可能发展电商,没有信用卡,没有物流,没有基础设施,没有政府支持,没有资金,什么都没有。但才是机会啊。作为企业家,我们不抱怨,我们让其他人抱怨。让我们的竞争对手抱怨。我们从不哭,哭解决不了问题,让我们的竞争者去哭吧。让那些不相信我们梦想的人去哭吧。

我在公寓里创立公司的时候,有18位创始人。我们有远大的梦想:我们希望成为全球top 10 互联网公司。但在那儿时候我们只是排名几百万名。你有梦想,才有实现的可能。不要说我们要在明天或者明年成功。我们要在十年二十年后才会成功。

19年过去了,我们是全球top 10 互联网公司。阿里巴巴现在市值5000亿美元。

告诉我,19年前有人能相信中国公司能成世界top 10的互联网公司吗?10年前,有人相信亚洲公司能成为全球排名前10的科技公司吗?

人们现在应该开始相信,在接下来十几年,非洲会有100个阿里巴巴。如果你不这么想,那你不会这么做,你也就没机会了。但如果你现在开始努力,你就有机会。5000亿市值不行,500亿美元也行。非洲12亿人口,大部分人是年轻人。基图伊博士说,每年有1300万人毕业开始找工作。这就是资源。

阿里巴巴雇人的时候,我们根本找不到人,没有人愿意在一个有阿里巴巴这样奇怪的名字的地方工作,还要在公寓里工作。没有人相信互联网和电商。所以,我们雇任何能走路的人,我们完全不介意你是硕士还是本科。只要是相信我们的人,都可以加入。我们白手起家。

一开始十年真的很难。我们找不到顾客,找不到好的工程师,完全没有资源。我们也无法从银行获得贷款。大家说在非洲的银行借不到钱,全世界都一样,银行不向小企业发贷款。所以那个时候我们对每一笔支出都很谨慎。

2007年阿里巴巴B2B业务IPO的时候,我们有300个人成了百万富翁。我问了我的同事三个问题。你们成为百万富翁是因为你们比其他人聪明吗?他们说不是,我们都找不到工作。是因为你们勤奋工作么?也不是,有很多人都很勤奋。聪明人都去IBM和微软了。猎头根本就不来我们公司抢人。

我们根本没人要,我们相信梦想,我们努力工作,才成为富翁的。

他们说,他们成为百万富翁就是因为没人要。我就是那个13个公司都不要我的人,我们习惯了被拒绝。我们习惯了没有他人的帮助。为什么人要帮你?帮你,是非常少见的。不帮你才是正常的。你应该一直努力工作来获得帮助。

我常常鼓励其他的17位创始人和所有加入我们的人,我对他们说:我们的竞争对手EBay,很强,员工都来自哈佛等名校。而我们很多人,都是无名小卒。我们都不想提他们学校的名字。如果我们可以胜利,如果我们能成功,那么中国80%的年轻人都可以成功。很多人努力工作但没有梦想,很多人有梦想,但不努力工作。创业者是又有梦想又努力工作的一群人。所以我们才可以赢。很多人抱怨没有贷款,没有物流,也没有信用卡系统。机会永远藏在人们抱怨的地方。人们抱怨的声音越大。你就去解决问题,抱怨越多,机会越大。这也是我看非洲的角度,问题很多,所以机会也很多。

创业者很不容易。非常孤独,家人,朋友,妻子可能都不支持你,我都习惯了,你也必须习惯。当你孤独的时候,用你的左手温暖你的右手。

我常常记住一件事,今天很残酷,明天更残酷,后天会很美好,但绝大多数人都死在明天晚上。

你在为你的梦想工作,为你信念而工作。没有未来专家,只有研究过去的专家。在非洲,不要听那些专家告诉你不要做这个,不要做那个。非洲需要未来,而未来没有专家。总有一天,我们会成为专家的。

作为创业者,要习惯了失败。今天阿里巴巴成功了,我们想活102年。为什么是102年呢?因为我们团队的每一个目标都要非常明确。阿里巴巴1999年成立,希望能跨越3个世纪。我们从来不说我们已经成功了,因为我们仅仅成立了19年,我们还有83年要走。我们还没有成功,我们还只存活了19年。在过去的19年,我们犯下了无数错误。作为创业者,不要去学别人如何成功,去学他们如何失败的。因为,在很多MBA项目里,学校里的老师都教他们成功的案例。你读了很多成功的故事,你就能成功了吗?当然不是。你有很多事情都不知道。很多商学院来阿里巴巴写商业案例。一周调研后,他们想让我签字,说这是阿里巴巴。我说这不是阿里巴巴。他们说,Jack 你不了解你自己。我说行吧,我就签字吧。每五年,清华大学做案例研究,我受邀去探讨阿里巴巴的案例。阿里巴巴面临很多竞争对手,这五年每年的竞争结果分析,都是阿里巴巴死掉,竞争者获胜。但实际上,最终阿里巴巴的竞争对手都死了。所以,你要怎么从这样的案例里学到东西啊。

我们要向错误学习,因为大多数的错误都是相同的,大多数的成功却都有不同的原因。当你向错误学习时,并不意味着你要学会如何避免犯错,而是当你犯错时,能知道如何面对它。创业者要有一颗强大的内心,来迎接困难、错误和各种麻烦。但要有一颗温暖和柔软的心,尤其是对同事和客户。

我想和大家分享阿里巴巴的价值观——六脉神剑,这六条价值观中有两条非常有特色,我认为值得大家思考。我们认为,客户第一,员工第二,股东第三。很多人会把股东放在第一位,我却认为客户是最重要的,你把客户服务好了,他们就会付钱。第二重要的是员工,员工团结协作就能服务好客户。所以如果客户高兴,员工高兴,股东自然而然就会高兴。另一条我想分享的价值观是“拥抱变化”,在这个不断变化的世界,保持变化是走向成功的最好方式。我记得2000年时,想要去集资。我去风投基金,有人让我写商业计划书,我说我没有商业计划书。他们说,你就写点什么吧,你看别人都有那么厚的商业计划书。我花了一周,只写了一页纸。商业计划书是一本书,告诉别人如何成功利用互联网和电商。我就想,你是怎么写出这本书来的,中国都还没有接入互联网。

我们永远不要尝试改变世界,而要改变我们自己。向错误学习,向他人学习,改变自己,我们才可能成功。我还要鼓励非洲所有的创业者,不要只想着你自己的国家,立足非洲,放眼全球。如果你只想着自己的国家,那和想着自己的村子没区别。

互联网连接着一切。这片大陆十分简单,有人说非洲很复杂,但我认为特别单纯,如果你去欧洲,你会知道什么是真正的复杂。他们担忧很多问题,在生意成功之前,自我设限画地为牢。在这里,我们没有什么可失去的。在这个世界上,最难的事情是去说服一个成功的人,成功的人告诉你这也别做那也别做,我们有这样那样的经验。我们都是普通人,我们想要成功,我们想要创造未来,我们想要做一些深信不疑的事。所以我认为对于非洲来说,创造就业是很重要的一件事,创造就业最好的途径是鼓励小微企业发展,是信任年轻人。昨天晚上我跟总统聊的时候也提到了这点,本世纪所有的国家都应该在发展环境和税收等方面给予初创企业更多的支持和鼓励,我很高兴他同意了。因为大企业已经不需要这些了,我们初创企业特别需要这些。如果你从这些小微企业获得一点点的税收,这就好比是从蚊子腿里找肉吃,他们往往很难生存。现在大公司都有很好的发展环境,是时候向初创企业和年轻人做些倾斜了。

同时我也要对很多创业者说,千万别认为你下个月或明年就能成功,眼光至少要放到五年后,如果创业下个月就能成功,那能成功的人多了去了。假如你有个有钱的爸爸,你不需要辛苦创业。同时也不要因为学历低等等而灰心,如果你是从麻省理工学院或哈佛毕业的,你可能永远不会成为创业者,因为你可能会成为一名白领。

所以,作为企业家,我们要有怎样的战略?我们要有很好的视野,能看到世界的变化,客户的需求等等。永远不要去等政府给你提供一切。所以我认为企业家需要经常问自己三个问题,你有什么,你想要什么,你愿意放弃什么。你有什么?我什么也没有,我们唯一拥有的就是梦想,信念,我们有团队,我们会十分努力。你想要什么?客户想要什么?社会的问题在哪里?你的客户存在什么问题?我们的团队想要什么?如果一个人不愿意放弃任何东西,那么什么也得不到。很多商人从来都学不会专注,我们要学会专注于一件事。因为学习专注,就好像前面有九只兔子,如果你想要抓住兔子,不要换目标,要改变自己,直到抓住兔子。成为创业者是一个很好的经历。生活艰难,所以我们成为了创业者。我从来没有为我自己写过书,我认为书要等老了再写,我的人生才刚刚开始。如果有一天我要写书,我会写一本《阿里巴巴的1001个错误》,我会告诉我的孩子我经历了多少艰难的日子,犯了多少愚蠢的错误,这些都是最好的经历。

另外,我认为非洲有几个非常巨大的机遇在我们面前,第一是“数字非洲”的发展。你们还没有特别复杂的IT基础设施,而欧美国家的IT基础设施都已经非常完善了,想要发展就很难。电商在中国飞速发展的原因之一,是当时中国的零售行业发展基础太差。现在的非洲,我认为和19年前的中国很像。你们没有互联网的支付方式,我鼓励各种非洲政府部门去升级支付方式,这并不难。成熟的技术就在那里,不用过于担忧支付安全等问题。告诉大家,支付宝在过去的15年里经历了复杂的发展过程,现在每天有超过5亿笔交易,已经超过了visa 和master等支付平台的全球交易规模,去年全年我们有超过10万亿美元交易。科技就在那里,关键在于你是否愿意让大家变得富有,你是否愿意让小微企业得到发展,所以恳请非洲各国的政策制定者,鼓励并支持金融,技术就在那里,阿里巴巴会尽一切努力去分享技术。非洲的第二个机遇是物流网络。所有的非洲国家必须团结起来,升级物流网络,这能给非洲带来大量的就业机会。如果能做到全球买、全球卖、全球运,那将会带来很大的发展机会,所以非洲需要数字化发展。但现在不少国家的基础设施比较差,有一个国家我就不点名了,风景很美,但是没有wifi,准确地说只有一点点wifi。他们说因为想让你好好休息,所以没有wifi。如果非洲没有覆盖广泛的wifi和手机设备,这比20年前缺乏电力更可怕。互联网基础设施太重要了,让大众接触互联网,得到资讯,找到买家,找到卖家,找到伙伴,让思维的火花不断碰撞。这是非常非常重要的,我非常鼓励这样的发展。另一件我想说的事是政府应该鼓励创业者,让创业者成为这个时代的英雄。我希望能与Efounders有更多合作,未来几年我们会在非洲办更多的创业者论坛,创业者是驱动非洲经济发展的重要引擎。是梦想,不是技术,也不是钱来推动经济发展,而是依靠梦想,依靠年轻人来驱动经济发展,是小微企业创造了广大的就业机会,我会和你们携手努力。有人会问,为什么是你?为什么不能是我?我失败了太多次,我没有资源,没有钱,我知道作为独立的个人,当别人不帮助你时,确实很困难。但是你一旦抓住了生存的机会,那就太棒了。所以,现在我觉得我所得到的一切,并不是因为我们的辛苦工作,而是因为我们的团队、我们的时机。如果我们有更多的马云,有更多的阿里,有更多的腾讯,有更多的支付宝,有更多的Facebook,世界会更丰富多彩。当我还是个月薪10美元的老师时,我很快乐,我不担心我的生活,也不担心我孩子的生活,但如果把钱放在银行里,等于白白浪费。所以,让我们一起努力,让非洲变得更加数字化,让每一个年轻人都有机会。非洲的另一个机遇是全球化。我是全球化坚定的支持者,没有人能阻止全球化,全球化并没有任何错,只是“全球化”的定义需要与时俱进。在过去三十年里,“全球化”只关注发达国家和大公司,我们要让“全球化”更普惠。除了大公司外,我们要让全球化支持小企业,支持年轻人和女性的发展。

以上这些就是非洲面临的机遇,我认为非洲有很多优秀的女企业家。

在互联网行业,当你创业时,他们不关注你的性别,只关注你的产品发展。如果你想做一家很棒的企业,公司的女性员工比例至少要有50%。如果你想做一家特别优秀的企业,所有的员工可能都得是女性。告诉大家,阿里巴巴有48%的员工是女性,34%的高管是女性。女性有很多优秀品质,和很多自私的男性不同,女性不仅要关注家庭状况,还要照顾孩子,同时关心工作。这是我们特别需要的人。我认为,非洲女性有很大的潜力,她们有着很强的热情和爱,能做好服务。所以让我们开始吧!所以这是我想和大家分享的,“非洲青年创业基金”只是一个开始,是一次尝试。1000万美金并不算很多,我的意思是规模并不是很大,尤其是和其他领域的基金或政府资金相比。创业者们,我们需要钱吗?是的,我们需要钱。但假如有个人跟我说,“如果我有钱,我就怎样怎样”,我会直接和他说再见。如果钱能解决问题,那么银行能做成任何事。

真正的创业者,首先要有理想、团队、客户,钱就在那里,关键在于你是否能坚持理想,保持努力,赋能他人。所以我非常高兴能和Efounders在一起,让我们一起鼓励非洲的年轻企业家,支持他们,尊重他们,让他们成为时代的英雄。当非洲有了更多伟大的企业家,这片大地也会更加繁荣,成为一片人人都愿意来的大陆。阿里巴巴希望得到什么回报?阿里巴巴的回报是,创业者们开心了,就会成功,而我们的客户成功了,阿里巴巴也会成功。