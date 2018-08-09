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中国移动上半年净利656亿元 同比增长4.7%

中国移动上半年净利656亿元 同比增长4.7%
2018年08月09日 12:13 新浪科技
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中国移动上半年净利656亿元 同比增长4.7%
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　　新浪科技讯 8月9日午间消息，中国移动发布上半年业绩，营运收入为人民币3918亿元，增长2.9%；其中，通信服务收入为人民币3,561亿元，增长5.5%。股东应占利润为人民币656亿元，增长4.7%。公司宣布派发中期股息每股1.826港元。

　　上半年，中国移动的移动电话客户总数达到9.06亿户，净增1861万户；有线宽带客户总数为1.35亿户，净增2239万户。此外，物联网智能连接3.84亿，部分地区物与物的连接数超过人与人的连接数。中国移动总连接规模达到14.25亿。

　　以不同领域的市场划分，个人移动市场是中国移动收入占比最大的一个市场。

　　上半年，中国移动针对客户和流量两个份额的竞争，调整竞争策略，4G净增客户和流量份额呈现回升势头。公司上半年净增移动客户1861万，总客户数迈过9亿，其中4G客户6.8亿，净增2732万，4G客户渗透率达到74.7%。在网络建设方面，公司上半年新增4G基站19万个。

　　家庭市场是中国移动近几年重要的增长点。上半年，中国移动家庭宽带市场的客户份额和收入份额实现了双提升。家庭宽带客户净增1880万户，行业净增客户份额达到57%，总客户数达到1.28亿户。高带宽客户占比持续提升，100Mbps及以上带宽客户占比达到42.5%，较上年底提升20.5个百分点。家庭宽带收入达到人民币210亿元，同比增加49.1%，成为重要增收来源。

　　中国移动表示着力构建智能家庭生态，通过提升魔百和（数字电视机顶盒）、智能网关等产品的服务质量，进一步促进家庭数字化业务的增长。上半年，魔百和客户规模突破7915万，比上年底净增2190万，渗透率达到61.7%。

　　上半年中国移动家庭宽带综合ARPU达到人民币34.8元，增长7.3%。

　　在政企市场上，中国移动服务的政企客户超过670万家，集团通信和信息化收入同比增长21.2%，市场份额超38%。重点产品方面，专线和IDC业务继续保持较快的发展速度，专线收入同比增长26.9%，IDC收入同比增长56.8%，市场份额较去年全年分别提升3.8个百分点和3.5个百分点。

　　此外，中国移动公司围绕垂直领域深耕，与合作伙伴聚焦工业、农业、教育、政务、金融、交通、医疗等七个重点行业提供整合解决方案，多项产品取得规模发展，年收入超亿元级别的产品达到11项，其中“和教育”上半年收入超过人民币20亿元。

　　在新业务市场上，中国移动上半年应用及信息服务收入增长23.5%，对整体收入增长的拉动贡献逐步提升。

　　咪咕视频业务引入足球世界杯优质内容，结合会员权益及大流量套餐，开展差异化的互联网营销，世界杯期间通过咪咕视频客户端观看比赛超过43亿人次。移动支付业务方面，“和包”交易量突破人民币1.36万亿元。

　　中国移动物联网智能连接数上半年净增1.55亿，规模达到3.84亿，物联网收入同比增长47.6%。(李楠)

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