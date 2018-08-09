网易高管解读财报：下半年会有多款新游戏上线

新浪科技讯 北京时间8月9日早间消息，网易（Nasdaq：NTES）今天公布了2018年第二季度财报。财报显示，网易2018年第二季度净收入为人民币162.84亿元（约合24.61亿美元），同比增长21.7%；净利润人民币21.07亿元（约合3.183亿美元），同比下降41%；基于非美国通用会计准则（Non-GAAP），净利润人民币27.25亿元（约合4.12亿美元），同比下降21.5%。

财报发布后，网易CEO丁磊，CFO杨昭烜及网易游戏联席总裁等公司高管出席了随后举行的财报电话会议，解读财报要点，并回答分析师提问。

瑞士信贷分析师Thomas Chong：公司如何预测下半年游戏业务的增长？另外，公司海外游戏拓展战略是什么？

高管：在ChinaJoy上我们发布很多新产品以及旧产品的新版本更新。下半年会有多款新产品上线，并且在新的领域有一些突破。海外发行方面，我们的《荒野行动》和《第五人格》在海外市场取得非常好的成绩，未来希望在更多的海外市场能够取得突破。未来还会有更多品类的产品，面向海外用户发行。

美银美林分析师Eddie Leung：端游和非端游用户特点有什么不同？

高管：去年和今年发布很多新产品，与过去的端游不同。例如《荒野行动》和《第五人格》等等，属于竞技类的产品，这些产品为我们带来很多用户，这些用户和端游用户有一些不一样的特征，基于这些特征，我们会开发基于他们需求的产品。他们在年龄方面，对比传统端游用户更加年轻，有更广的地域分布，对我们未来产品开发有很大帮助。

丁磊：端游和非端游这两种游戏在中国市场上的存在都是旗鼓相当的，都是一样的重要。(天恒)

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