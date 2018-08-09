直击|ofo联合创始人称遭黑稿 将向有关部门实名举报

新浪科技讯 8月9日上午消息，ofo联合创始人于信近日在朋友圈称，ofo遭遇了黑稿攻击，正在收集证据，拟向有关部门举报。

他在朋友圈写道：前两天“一家独大”的稿子，基本逻辑没看懂，似乎是个没写完的东西；今天又出来一个分不清“我”和“你”、数不清五个字还是七个字的黑稿。看踢球的段子写了多少次了，蚂蚁和我们也都否认过了，仍然不知疲倦地在写。

被于信提及的文章为《ofo的戴威，太喜欢这个字了！》。文中提到“去年9月22日，ofo上线微信小程序，蚂蚁金服震怒，阿里委派专人从杭州飞到北京，在戴威常去的球场等候，并当面提出交涉。”

于信在朋友圈里称：“那天我也在球场，我记得非常清楚David在吃完饭谈完事之后才匆匆赶来，而席间谈的事也和编造中的故事风马牛不相及。”

此前蚂蚁金服公众与客服沟通部总监朱健也曾在微信朋友圈里澄清了此事：“戳个假泡泡！去年9月22日，ofo上线微信小程序当天，蚂蚁金服震怒。在联系戴威未果的情况下，委派专人从杭州飞到北京，在戴威常去的球场等候，并当面提出交涉，要求ofo立即下线微信小程序端口，至保留支付宝作为流量入口。——这段故事没想到还有人在引用，不过可惜是假的。蚂蚁的同学跟戴威是一起去过球场，不过不是为了抗议而是受邀去看他的球艺，而且那会是夏天。而ofo的微信小程序上线是秋天了。这么拼接写故事可读性强，当小说就可以了，大家当事实转就没有必要了。”

近日ofo被收购的传言不断发酵，ofo方面均进行了否认。ofo方面称，正在准备材料，拟向中宣部、网信办等部门实名反映情况。(张俊)