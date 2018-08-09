原标题：互金整治办要求P2P平台9日12时前上报“老赖”名单，逃废债将入征信系统

杜川 宋易康 杨佼

监管部门出手整治逃废债乱象，将协调征信管理部门将逃废债信息纳入征信系统。

第一财经记者从接近央行人士处获悉，8月8日，互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室（下称“互金整治办”）向各省（自治区、直辖市）下发《关于报送P2P平台借款人逃废债信息的通知》（下称《通知》）。

《通知》表示，近期P2P网贷机构风险频发，部分借款人“恶意逃废债”，逾期不还款，等待P2P平台资金链断裂倒闭，从而逃脱还款义务，加剧了P2P平台的风险爆发。

《通知》指出，各地应根据前期掌握信息，上报借本次风险事件恶意逃废债的借款人名单。并表示，下一步，全国互金整治办将协调征信管理部门将上述逃废债信息纳入征信系统和“信用中国”数据库，对相关逃废债行为人形成制约。互金整治办要求，各地于8月9日12时前反馈。

《通知》同时抄送人民银行征信局、发改委财金司、征信中心、中国互联网金融协会和百行征信。

据第一财经记者了解，8日，北京市金融局已向辖区P2P平台下发了该《通知》，要求辖区各机构统计2018年7月1日至2018年8月8日平台上的恶意拖欠债务人名单，截止时间为8月9日9时30分。

多家北京P2P平台对第一财经记者表示，已收到金融局下发的通知，目前正在加班统计相关数据。

另外，8日晚间，上海、广州等地互金协会也向第一财经记者确认，收到该《通知》，并已向辖区机构下发。

广州互联网金融协会会长方颂向第一财经记者确认收到上述《通知》，要求P2P网贷借款人恶意逃废债信息。

他同时表示，一方面，互金整治办直接出手帮助平台治理“老赖”，这是回笼资金、稳定投资人最快速的方式；另一方面，信息上报，有利于整治办掌握全国各平台真实逾期情况，此前平台披露信息几乎都是“零逾期”。

根据记者了解，平台需要上报恶意拖欠债务人员信息包括姓名、身份证号码、手机号码、借款平台名称、累计借款总额、剩余欠款金额、拖欠开始日期、是否失联以及催收情况。

其中，累计借款总额指借款人在该平台上的累计借款金额之和，剩余欠款金额指截至统计日应还未还总金额；逾期开始日期填写借款人在平台开始逾期的日期；是否失联指逾期后平台能否联系到借款人。

近期，受行业风波影响，一些有能力还款的借款人出现恶意逾期行为，也有一些借款人认为“平台出问题，钱就不用还了”，甚至有借款人在投资人群中恶意煽动情绪、制造恐慌，大多数P2P平台遇到了借款人恶意逃废债行为带来的冲击。

针对赖债、逃废债行为，积木盒子CEO谢群此前对第一财经记者表示：“最有威慑力的就是在征信报告上留下不良记录，最大力度的解决方案是接入P2P等民间借贷为主的百行征信中心，并打通和银行类借款为主的人行征信中心，放贷时互相查阅对方数据。”

谢群还建议，平台采用包括电子签名等相应司法认可的方式来确认借款和出借的合同有效性，报备给相关机构并确认有效性，以防平台倒闭后借款人趁机赖账。他同时呼吁，尽快开通互联网金融法院通道，对小额纠纷减低相关费用，简化判决和失信记录流程。

另外，多地互联网金融行业协会也纷纷出台相关措施，要求要依法严查恶意逃废债行为，维护P2P平台投资者合法权益。例如，北京互金协会表示，针对逃废债行为，协会提示金融消费者应遵循契约精神，依法履约，遵守合同对期限的规定。