腾讯大股东Naspers成立视频部门 意欲挑战Netflix

新浪科技讯 北京时间8月9日上午消息，腾讯大股东Naspers的视频娱乐部门最近成立了一个“机顶盒视频”（OTT video）部门，该部门将由尼克拉斯·艾克达（Niclas Ekdahl）负责领导，以期对抗来自全球竞争对手如Netflix等在按需视频领域带来的激烈竞争。

OTT视频服务可以通过互联网传输，而无需用户订阅传统的有线电视或卫星付费电视服务等，这一新型服务在非洲发展十分迅速。

南非的Naspers如今面临着来自Netflix、亚马逊和本地参与者如Cell C Black、Kwese和Vodacom VideoPlay的竞争压力。

为应对如此紧张局面，Naspers周三宣布，公司已在第二季度将按需视频业务Showmax Africa和互联网电视服务Dstv Digital Media合并，成立新的部门——Connected Video。

Naspers的视频娱乐部门首席执行官艾米提亚兹·帕特尔（Imtiaz Patel）在一份声明中称，公司借助Showmax和DStv Now等服务，为OTT业务提供了一个良好的开端，现在用户可以在他们的移动设备上观看视频和电影。

“现在正是整合这些在单个部门中所学习到的经验的时候，从而为我们的消费者带来最优质的服务。”帕特尔说。

公司另宣布，前爱立信按需视频服务NuVu的总经理艾克达将于9月10日出任新职位。

Napster的视频娱乐业务在三月份截至的年度中，非洲订阅用户数量增加了150万人次，总订阅用户数量达1300多万，营业利润增长29%至3.69亿美元。(木尔)