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营销费用高企侵蚀毛利 互联网教育陷规模不经济怪圈

营销费用高企侵蚀毛利 互联网教育陷规模不经济怪圈
2018年08月09日 07:48 中国证券报-中证网
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　　原标题：营销费用高企侵蚀毛利 互联网教育陷“规模不经济”怪圈

　　互联网教育行业近期迎来新一轮融资热。在线少儿英语教育公司VIPKID获得5亿美元的D+轮融资，作业帮D轮融资3.5亿美元。沪江与新东方在线则相继递交赴港上市的招股书。不过，互联网教育产业火热的背后，不少在线教育公司依靠巨额营销费用扩大规模，陷入“规模不经济”怪圈。“烧钱”模式能否维持引发关注。

　　亏损公司居多

　　国金证券教育行业首席分析师吴劲草认为，互联网教育公司主要包括英语口语教育、K12一对一和小班在线辅导、在线题库、垂直网校等细分领域。互联网教育公司具备互联网公司的特点，前期主要靠融资“烧钱”来发展。

　　多位业内人士对中国证券报记者表示，互联网教育行业前景可观。根据易观发布的《中国互联网教育市场趋势预测2018-2020》报告，2017年中国互联网教育市场规模达到2502亿元，同比增长56.3%。易观预计2020年中国互联网教育市场交易规模将达到4293亿元。

　　从目前情况看，多数互联网教育企业面临着收多盈少的局面。一位在线教育公司董事长对中国证券报记者表示，部分一对一在线教育公司扩张很快，但陷入“规模不经济”怪圈。学易时代互联网教育研究院院长吕森林对中国证券报记者表示，以一对一在线教育为例，不少企业都仍在跑马圈地，投资方也没有把盈利放在首位。

　　今年初，互联网教育公司尚德机构在美上市。根据尚德机构公布的2018年第一季度财报，净收入为人民币4.064亿元,同比增长161.1%。毛利为人民币3.357亿元，增长146.4%；净亏损为人民币2.452亿元。

　　在美上市的无忧英语2016年、2017年均为亏损。据沪江招股书，2015年-2017年，营收分别为1.85亿元、3.40亿元、5.55亿元，年复合增长率为73.3%。但亏损不断扩大，分别亏损2.80亿元、4.22亿元和5.37亿元，三年累计亏损超过12亿元。

　　新东方在线有所不同。招股书显示，2016财年（6月1日至次年5月31日）和2017财年净利润分别为5955万元和9221万元，2018财年前9个月净利润为8077万元。

　　营销费用高企

　　实际上，多数互联网教育公司毛利率很高。例如，2015年-2017年，沪江的毛利率分别为51.8%，57.8%、59.9%。据国金证券研报，2017年，尚德机构毛利率为82.47%，无忧英语毛利率为82.67%。

　　毛利率整体不低，但多数企业亏损。”吴劲草表示，“巨额的销售费用是主要因素。在线教育企业为了提升市占率，需要持续支出高额的营销费用。达到一定规模，继续获得融资，进行下一轮扩张。每个细分领域最终能存活的玩家不多。”

　　根据公司招股书，沪江的销售及分销开支不断攀升，该费用甚至超过营收。2015年-2017年，销售及分销开支分别为2.45亿元、3.92亿元及5.89亿元。其中，广告及推广开支分别为1.80亿元、2.67亿元、3.75亿元。

　　广告营销费用高企并非沪江一家企业独有。据新东方在线招股书，2016财年、2017财年，其销售推广费用分别为1.01亿元和1.33亿元。2015年-2017年，尚德机构的销售及市场推广费用分别为3.33亿元、5.04亿元、13.52亿元，逐年攀升。

 

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