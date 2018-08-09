北京青年报：“欢迎谷歌”展示中国互联网开放自信

原标题：“欢迎谷歌”展示中国互联网开放自信

作者：周衡

针对谷歌可能“重返中国大陆”的消息，《人民日报》日前在海外社交媒体发文，表示欢迎谷歌回归中国市场，前提是遵守中国法律。百度CEO李彦宏也就此回应称，中国的科技公司今天有足够的能力和信心，在与国际企业的良性竞争中变得更强，共享全球化红利。

中国互联网在向世界互联网起源国家美国学习的基础上，根据人口基数庞大、信息化浪潮来临等中国国情，形成了独有的发展规律和特色。中国互联网企业在搜索、电商、社交及生活服务等领域构建起自身的竞争力，进而在相关领域逐步赶超甚至弯道超车，实现互联网经济与实体基础设施的资源和优势互补，也极大促发了创新科技生产力的喷发。2017年中国数字经济规模已经达到27.2万亿元，占GDP的比重达到32.9%，成为驱动经济转型升级的重要动力引擎。

以BATJ（百度、阿里、腾讯、京东）为代表的中国互联网企业，都是基于互联网思想而成长起来的。互联网思想不是指一种技术或者互联网工具，其价值核心分为两块，一是社会化，二是全球化。社会化彻底颠覆了旧有的商业基础和商业营销思想——传统的企业运营是封闭式的，同类就是竞争对手，非要拼个你死我活；互联网企业则是构建开放式平台，同类是友商，共同教育和做大市场和用户，形成共生共融生态。

全球化则扩大了互联网技术、产品服务的连接范围，互联互通的各个行业和领域资源更多，企业成长会变得更加迅速。中国互联网正在经历深度全球化和社会化的阶段。BATJ等纷纷提出全球化战略，将自己的产品和服务线延伸到海外，覆盖更多国家，为全球消费者提供“INTERNET IN CHINA”。走出去的中国互联网企业，必然不会畏惧与其他国家的企业同场竞技，通过对等竞争，实现服务和产品升级，为包括中国在内的用户提供更为优质的服务。

在深度社会化上，中国互联网企业从线上转向线上线下一体化，打通与更多线下领域的赋能通道，这也就创造出更多的新机会、新空间乃至新技术。比如百度在AI上的大力投入，实现包括无人车在内的人工智能落地，就是中国互联网科技同步甚至超越世界同业的表征，这也带来了巨大的发展空间，比如，AI领域仅靠一家企业是不够的，其他企业的加入只会加速新领域的成熟。

《人民日报》刊文指出，“十三五”期间，中国将以“创新、协调、绿色、开放、共享”的理念引领发展、推动变革，大力实施网络强国战略、国家大数据战略、“互联网＋”行动计划。这就意味着，创建开放自由、公平公正的社会环境与人文氛围，鼓励全球互联网企业和相关人才的汇聚、继续推动更多创新型基因的生根发芽、深耕“开放、自由、平等”的互联网文化，是从政府到社会各界的改革共识。中国互联网企业需要秉承开放包容的心态，敢于和外来同行在同一个赛道奔跑，勇于拿出资源、市场与热情，与外来者共享，一起做大蛋糕。

中国互联网市场的升级，还在于为所有参与者提供顺畅的进入与退出机制。进入全新市场是企业的一种需求，根据自身需要和市场形势变化选择退出，同样是市场规律使然，也有利于新的企业、人才等要素不断进入，使创意创新的火花随时都可迸发。这也是其他国家互联网市场的通行原则。

让互联网技术和服务更先进、更普惠，赋能更多领域和行业，这是互联网企业和从业者的时代责任，也是中国社会提出的共同诉求。中国互联网市场的开放程度始终“在线”。谷歌也好，其他国外互联网企业也好，如果能够通过自身的努力，对接、契合中国用户和市场的需要，严格遵守中国法律，机遇之门就会向他们敞开。这是中国互联网科技经过这么多年积累所建立的自信，也是改革开放精神一脉相承的必然之举。