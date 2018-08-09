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直击|马云成立非洲青年创业基金 出资1000万美元

直击|马云成立非洲青年创业基金 出资1000万美元
2018年08月09日 08:56 新浪科技
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　　新浪科技讯 8月9日上午消息，“抓住普惠式全球化和数字化，非洲会出现100个阿里巴巴”，当地时间8月8日，马云在南非约翰内斯堡宣布成立“马云非洲青年创业基金”，并这样鼓励当地的年轻人。

　　该基金由马云公益基金会出资1000万美元，未来10年在非洲支持100名青年创业者，以此创造更多的就业及经济发展，支持非洲年轻人实现梦想。马云公益基金会由马云个人发起并捐赠成立。

　　据悉，奖项重点关注非洲小企业的发展、基层创新和女性创业，面向非洲全境，每年100万美金的奖励额度。以选拔赛的形式将在每年秋季举办，每届选出10位优秀青年创业者。除了奖金激励，阿里巴巴还将提供相关的培训、导师资源、平台资源及后续项目支持等。

　　马云表示，“今天成立的这个奖金，就是用来唤醒和激励更多年轻人，用梦想和企业家精神，为非洲、为人类、为未来解决问题。”

　　马云还说，今天的非洲拥有巨大的机会。非洲和19年前的中国一样，没有很好的基础设施，但抓住数字化的机遇，非洲就会是全世界最能够从数字化受益的地方。另一个机会是普惠式全球化。非洲国家应该一起合作，创建支付系统，创建物流系统，帮助年轻人全球买、全球卖、全球运。

　　此前一天，马云还在开普敦向来自非洲17个国家的50名一线野生动物守护者颁发了非洲巡护员奖。(韩大鹏)

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