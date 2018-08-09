纽约限制Uber和Lyft汽车数量：一年之内不发新牌照

新浪科技讯 北京时间8月9日早间消息，本周三，纽约市议会达成一致，同意限制Uber、Lyft等打车服务旗下汽车的牌照数量，一年之内不会发放新牌照。而因为有些打车企业高度依赖纽约获得营收，它们的业务将会因新规定受到冲击。

纽约市长比尔·白思豪（Bill de Blasio）表示，他想将议案变成法律，在未来12个月里，除了残疾人车辆，不会再向任何租用车辆发放新牌照。白思豪在声明中解释说：“我们的街道越来越拥挤，新政策可以阻止车辆源源不断涌入街道。”

2015年，纽约所有打车服务拥有汽车1.26万辆，到了今年已经增加到8万辆。另外，在纽约还有1.4万辆黄色出租车。针对打车服务，美国各大城市将会制定一系列限制措施，纽约的举措只是其中之一。例如，各大城市可能会为司机设定最低工资。

制定限制政策的目的是减少城市拥堵，增加司机收入，因为租用车辆数量飞速增长，司机收入减少。而由于收入减少，司机情绪低落，纽约出租车工人联盟曾说，在最近几个月，在出租车与卡车司机群体中，已经发生6起自杀事件。

纽约是Uber最大的市场，限制政策遭到许多打车企业的反对，比如Uber、Lyft和Via。

Uber在声明中表示：“市民可以选择的交通出行方式数量有限，纽约推行新政策，在未来12个月拒绝发放新牌照，却不去修复地铁，寻找办法缓解拥堵，这样做无疑会对市民的选择构成威胁。”

Lyft则表示：“这种全面削减行为将会逼迫纽约人集中在某个区域，争着打车，对于有色上班族和市外上班族来说影响尤其严重。”

Via希望纽约宽容看待拼车，不要限制这种出行方式，它认为拼车可以减少拥堵，还能让司机赚更多钱。(云外)