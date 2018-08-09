22楼跳下、猝然离世！又有两位创业者离开了我们

作者：谜夏

来源：投资家网（ID：touzijias）

刚刚，又有两位创业者离开了我们。。。。。。

为什么总会有创业者以死亡的方式让我们铭记创业的艰辛？

8月7日晚，当创业者们如同往常一样推杯换盏，与各种商业伙伴斛光交错时，一条“阿甘走了”的消息，在朋友圈疯转，让人触目惊心！

从字里行间可以知道，阿甘也是创业群体中的一员，曾连续创立过三家公司，在第三家公司尚未成功之际，他选择用跳楼的方式结束了自己的生命。

（阿甘的最后一条朋友圈）

令人遗憾的是，就在阿甘去世的当天，另一位创业者谷安天下&安全牛创始人李华也离开了这个世界。

李华在2007年成立了谷安天下，专注于信息安全与IT风险管理，业务和产品包括软件产品、培训教育、安全易视、IT审计、谷安在线、安帮网等。同年，他还成立了安全牛，是面向信息安全专业人士和企业信息安全管理者的打造的最有价值的情报站和智库，同时也是新型信息安全人才的学习、交流与分享平台。

然而，他选择与阿甘同一天结束自己的生命。

这一切都太突然了，上一次发生朋友圈集体默哀的时候还是80后创业天才茅侃侃自杀，再往前便是人们提及色变的春雨医生CEO张锐因心肌梗塞猝然离世，留给世人无限惋惜。

越来越多的类似事件告诉我们，创业之路极度凶险，成功绝非易事。

那么，又是什么原因让创业者走向死亡的呢？

一

融资难，资金压力大

对于创业者来说，排在第一位，也是最重要的就是企业的资金了。

没有钱是万万不能的！这话适应一切，也包括创业。

有资料显示，甘来所创立的第一家公司——深圳法兰互动科技有限公司（以下简称法兰互动）最终没有成功IPO而落的被迫清算的下场，就与融资受阻，资金链断裂有密切关系。

法兰互动创立于2014年，是一家专注于IOS、Android双平台移动游戏研发及海外发行的高科技创业型公司。团队核心成员均为腾讯、金山、Gameloft、动视暴雪等著名游戏公司骨干员工在，在多个中重度游戏领域有丰富的研发运营经验。

公开资料查询显示：法兰互动曾获4次融资，2014年10月，获得了天使轮融资；2015年8月获得了A轮融资；2017年5月，获得了Tap4Fun的B轮融资；半年后，又获得了C轮融资，融资金额均未披露。

即便4轮融资，也无法保证法兰互动的成长与成功，情况开始急转直下。

2017年5月，时任总经理和执行常务董事退出，同时退出的还有两名监事，法定代表人由甘来变为谭明礼。

2017年7月，指定联系人由甘来改为褚庆玲。

如今，甘来也不在法兰游戏股东行列。

融资难如同一把达摩克利之剑，一直悬在创业公司的头顶。

在本来就有融资压力的环境下，法兰互动作为游戏公司，无法短时间内变现，需要持续投入，投资人也就没法在短期内退出，使得融资更是难上加难。

2018年2月，法兰互动进入破产清算流程。

若没有运转资金，创业公司的路就走到尽头了。

二

996，长时间加班

想要做个“高副帅”的老板没那么容易。

中小企业的创始人生存是艰苦而复杂的，创业者要找钱、找人，要搞定内外关系，工作时间长、压力大，996，甚至997对很多创业者来说都是常有的。每天工作15小时，睡6小时，抽3包烟，吃1顿饭，开无数会，他们的身心健康早已岌岌可危。

游戏行业更是！

2011年底，久游市场总监刘俊因病去世；2012年9月4日，金山游戏团队程序员猝死，该员工为《西山居》游戏的运营部员工，年仅25岁；2013年1月18日，巨人网络官方宣布其美术部员工蔡挺因病逝世，有媒体报道称其实是因为长期加班引发过劳致死……



在外界看起来赚钱很多，光鲜亮丽的游戏公司，其实是以高强度的工作和快速的工作节奏著称。因为激烈的竞争，游戏公司无论是改版，运营还是营销，都面临着巨大的压力，很多游戏公司都已经把加班当成了一种常态。

三

与时间赛跑

风口来了又去，行业周期也实时变换，想成为风口上的那只猪，你得先跑过千万头猪，然后准确的在风口来临时站在风口上，才有可能被吹起。

创业者就是与时间赛跑，与风口赛跑，与红利期赛跑，与募资寒冬赛跑。。。。。。

和甘来有过交集的创业者在朋友圈表示：“曾深深地感觉到阿甘创业挥之不去的压力，来自投资人的，来自家人的，来自合作伙伴的，来自自身的，来自员工的，等等等等……”

可见阿甘的压力非同一般，要处理的事情也来自方方面面，要每一样都处理好，他不就要和时间赛跑吗？

创业就是在空中开飞机，一边开，一边修，还不能放慢速度。这样才有可能成为成功的创业者，毕竟马克思老人家曾言：“任何节约，归根结底都是时间的节约。”

创业不易，祝愿每一位创业者都能在创业路上顺利获得融资，同时照顾好自己的身心健康，并且成为时间的朋友，带领公司顺利走上上市之路。

最后，愿阿甘（甘来）、李华在天堂一路走好！