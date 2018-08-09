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中通快递第二季度净利润10.957亿元 同比增长50%

中通快递第二季度净利润10.957亿元 同比增长50%
2018年08月09日 08:27 新浪科技
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中通快递第二季度净利润10.957亿元 同比增长50%
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　　新浪科技讯 北京时间8月9日早间消息，中通快递（NYSE:ZTO）今天公布了截至2018年6月30日未经审计的第二季度财报。第二季度，包裹量同比增长41.7%，至21.16亿件，增速超过行业平均的16.7%。调整后净利润为10.957亿元人民币，同比增长50.0%。管理层重申，战略重点是稳定的市场份额增长，以及通过可盈利的包裹量增长去实现系统性的利润率提升。

　　2018年第二季度财报要点：

　　营收为47.797亿元人民币（6.344亿美元），较2017年同期的29.714亿元人民币增长41.3%。

　　毛利润为14.573亿元人民币（2.202亿美元），较2017年同期的11.239亿元人民币增长29.7%。

　　净利润为14.922亿元人民币（2.255亿美元），较2017年同期的7.169亿元人民币增长108.1%。

　　调整后EBITDA（息税折旧摊销前利润）为15.202亿元人民币（2.297亿美元），较2017年同期的11.046亿元人民币增长37.6%。

　　调整后净利润为10.957亿元人民币（1.656亿美元），较2017年同期的7.304亿元人民币增长50.0%。

　　基本和摊薄每股ADS股份收益为2.07元人民币（0.31美元），较2017年同期的1.00元人民币增长107.4%。

　　来自经营活动的净现金为14.758亿元人民币（2.23亿美元），而2017年同期为9.032亿元人民币。

　　2018年第二季度运营业绩要点;

　　包裹量为21.16亿件，较2017年同期的14.93亿件增长41.7%。

　　截至2018年6月30日，快递点数量约为2.95万家。

　　截至2018年6月30日，网络合作伙伴超过9400家，其中包括超过4000家直接网络合作伙伴和超过5400家间接网络合作伙伴。

　　截至2018年6月30日，长途运输车辆超过4700辆，其中包括超过3800辆自主车辆和超过900辆由桐庐通泽物流有限公司拥有和运营的车辆。后者是一家运输运营商，只为中通提供服务。

　　截至2018年6月30日，自有卡车数量约为3800辆，高于2018年3月31日时的3500辆。在自有卡车中，超过2070辆为15到17米的长的大容量车型，这个数字高于2018年3月31日时的超过1900辆。

　　截至2018年6月30日，分拣中心之间的长途线路超过1860条。

　　截至2018年6月30日，分拣中心有83处，其中76处由公司自主运营，7处由公司的网络合作伙伴运营。(张帆)

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