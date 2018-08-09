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程维：我就是好战的 中国互联网从没输过

程维：我就是好战的 中国互联网从没输过
2018年08月09日 08:22 新浪科技-自媒体综合
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　　程维：中国互联网从没输过

　　文/巴九灵（微信公众号：吴晓波频道）

　　程维的滴滴总部坐落在北京的海淀区，从透明的外窗望向繁杂街道上川流不息的车辆，或许有数不清的滴滴司机正在为这座城市运作。这让程维想起了2012年北京的那场大雪，当时仅有的16位司机，在铺天盖地的大雪中为滴滴照亮了前行的大灯。

　　从2012年滴滴起步，到将快的、Uber收入囊中，如今的滴滴已经占据了市场的龙头，尽管如此，程维依然保持着高度的危机感，他曾说：“滴滴是一家非常没有安全感的公司，出生在血海狼窝，生下来就面临激烈的竞争。”

　　在程维的办公室里，还挂着一幅请人书写的字——“虚心”，因为阴差阳错地盖错了印章的位置，“虚心”变成了“心虚”，但程维却没有因此换掉字幅，他说：“因为心虚才会虚心，如果一点都不心虚，那基本上也不会虚心了。”

　　然而，虚心、平和的程维身上依然保持着对工作的狠劲。曾在阿里工作的他，最初团队仅四个人，却在一年的时间里将业绩做到全国第三；2014年的滴滴快的大战中，他带领程序员经历了七天七夜的鏖战，或许任何一个时间点的失败，滴滴就不复存在；如今，他更是走向全球化，在国外的客场打起了狙击战。

　　面对激烈的行业竞争，即使身处狼窝，程维也始终远离血腥。他说，“互联网本身的精神是为用户创造价值，滴滴始终没有忘记自己的初心。”

　　创业的开始

　　01

　　北京的16位司机，像16盏孤灯

　　吴晓波：可以和大家分享一下滴滴最开始创业时期的故事吗？

　　程维：创业初期，我们需要解决两个问题：首先是让司机使用我们的软件，其次是让消费者使用我们的软件。

　　最开始上线的时候，整个北京只有16位司机，像孤孤单单的16盏灯。

　　初期宣传时遇到的挑战是，我们需要在一分钟不到的时间里：

　　① 告诉司机滴滴是什么

　　② 说服他安装软件

　　③ 在他的手机上装上软件

　　④ 教会他怎么用

　　听起来是不可能完成的任务，但如果我们连这个也放弃了，那我们就意味着失败了。

　　后来我们的团队开发了一个程序，通过电脑快速安装到司机的智能手机上，同时塞给他们一张传单，上面写着使用滴滴的方法以及带来的好处，整个流水线大约30秒的时间。创业要敢于解决问题。

　　吴晓波：在这个过程里，什么时候出现了拐点？

　　程维：印象很深，是2012年的11月3号的一场大雪。

　　很多人在打不到车的情况下，凭借着相关新闻报道中留下的模糊印象，开始尝试滴滴打车。因此滴滴逐渐在司机圈、消费者群体里形成较好的口碑。一场大雪，带给了我们机会。

　　吴晓波：滴滴创业6年，其实跑完了人家公司10年的路程，甚至可能更多的一个周期。你现在回过头来，觉得哪三件事做得最满意？

　　程维：首先，是保持危机感。

　　其次，是要不断归零。没有任何方法是可以让你不断生存和赢得竞争的。总结出来的一些制胜路径，反而有可能成为未来最大的瓶颈，所以需要不断归零。

　　再次，这件事还没有验证，但是我希望是做的最正确的事情，就是国际化，坚定地走出去。

　　网约车之战

　　02

　　行业天下大乱，需要去寻找“智慧”

　　吴晓波：因为资料里说你喜欢看一些战争类的书、电影，所以你的个性偏向好战吗？

　　程维：内心深处是偏向好战的。

　　我的案头上有本书叫《战国》，它里面写道，“大争之世，凡有血性，必有真心”。

　　这种描写也间接反映了我们这个时代。互联网出现后，行业天下大乱，在创业门槛变低的同时，行业竞争也更加激烈。在面对竞争、发展、挑战等各种各样的事情的时候，容错率低，需要跨界去寻找“智慧”。

　　吴晓波：中国在过去几年，有两个行业是靠补贴打起来的，一个是团购，一个是网约车。网约车的部分补贴大战，你现在回想一下，第一枪是谁发起的？

　　程维：是我们擦枪走火发起的。

　　起因是关于移动支付，因为当时用户还处于只能叫车，并且使用线下现金支付的状态，于是我们想到，能不能让用户养成习惯，使用移动支付。

　　一开始推出线上支付的时候我们还是很担心的，因为如果用户真的走了不付钱，那么平台需要赔钱给司机。但是我们发现，实际上在中国，只有千分之二的人没有给钱，所以，其实只要整个机制是到位的，大部分用户还是讲诚信的。

　　吴晓波：你是怎么看待补贴大战的？

　　程维：我认为这是在资本、竞争大环境之下的一个必然现象，并且有利有弊。

　　补贴其实像一个竞争的武器，比如七伤拳，如果你用不好它，你也会反伤自身。在这种激烈的补贴打法之下，背后一片狼藉的现象也层出不穷，所以用起来要谨慎。

　　行业的垄断

　　03

　　互联网本身的精神是为用户创造价值

　　吴晓波：互联网本身就是以一个秩序破坏者的角色出现的，当新的力量把旧的给彻底驱逐完，形成一种新的市场份额以后，又会出现新的一种垄断力量和垄断情节。但我认为，没有一个垄断是值得赞美的，你认同这种想法吗？

　　程维：首先，其实滴滴还是面临很激烈竞争的，数得出来名字的平台可能都不下十家，还不断有人跳出来在打。

　　其次，我觉得大家也不用担心垄断的问题。Google、Facebook在拥有高知名度的情况下，也并没有像大家想象的那样子变成一个垄断市场的企业。

　　互联网本身的精神还是为用户创造价值，我希望不仅是用户，学界、监管等方面也要认真地研究互联网时代的规律。

　　吴晓波：在和Uber的竞争中，你觉得你们做对了那些呢？

　　程维：跟Uber竞争，中国的优势其实就是本土化。

　　而在国际化的视野下，我们运用了阻击战的战术。我们投资了北美的Lyft、印度的Ola、东南亚的Grab、中东的Careem、欧洲的Taxify，我们几乎投资了Uber在全球的所有对手，并且不希望Uber能在这些地方迅速的能够占领市场。

　　当时我们和这些企业每年进行一场交流，表示盟军的立场，每个平台守住一块战场，相互协调。中国是最重要的阻击战的战场，可以消耗对方很多资源。

　　其实，我们最早的国际化是为了中国的生存。

　　吴晓波：最近有很多公司扎堆到香港上市，你觉得是出于什么原因？

　　程维：我觉得是对窗口期的判断。

　　一方面，互联网的竞争还在加剧，所以大家还是需要花钱；

　　另一方面，大家觉得未来二级市场还有一个最后的窗口期。

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