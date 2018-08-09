网易第二季度净利润27亿元 同比上升107.69%

新浪科技讯 北京时间8月9日早间消息，网易（Nasdaq：NTES）今天公布了2018年第二季度财报。财报显示，网易2018年第二季度净收入为人民币162.84亿元（约合24.61亿美元），同比增长21.7%；净利润人民币21亿元（约合3.183亿美元），同比下降30%；基于非美国通用会计准则（Non-GAAP），净利润人民币27亿元（约合4.12亿美元），同比上升107.69%。

根据雅虎财经汇总的数据，华尔街9位分析师平均预计，不按美国通用会计准则（Non-GAAP）计算，网易第二季度每股摊薄收益将达2.09美元。财报显示，网易第二季度每股摊薄收益为3.15美元，高于分析师预期。

此外，华尔街17位分析师平均预计，网易第二季度营收将达24.1亿美元。财报显示，网易第二季度净收入为24.61亿美元，高于分析师预期。

2018年第二季度主要财务业绩：

- 净收入为162.84亿元人民币（24.61亿美元），同比增加21.7%。其中在线游戏服务净收入为100.61亿元人民币（15.20亿美元），同比增加6.7%；电商业务净收入为43.66亿元人民币（6.60亿美元），同比增加75.2%；广告服务净收入为6.34亿元人民币（9582万美元），同比增加6.5%；邮箱及其他业务净收入为12.23亿元人民币（1.85亿美元），同比增加42.5%。

- 毛利润为72.45亿元人民币（10.95亿美元），同比增加7.5%。

- 营业费用为49.12亿元人民币（7.42亿美元），同比增加47.4%。

- 归属于网易公司股东净利润为21.07亿元人民币（3.18亿美元）；基于非美国通用会计准则，归属于网易公司股东净利润为27.25亿元人民币（4.12亿美元）。

- 每股美国存托凭证净利润为2.44美元（摊薄）；基于非美国通用会计准则，每股美国存托凭证净利润为3.15美元（摊薄）。

第二季度运营要点：

- 6月29日推出广受好评的新款PC客户端游戏《逆水寒》。

- 进一步实现游戏组合多元化，成功推出多款非MMORPG移动游戏，包括《影之诗》、《第五人格》和《非人学园》。

- 借助国际上广受好评的游戏强化全球化触角，包括：今年1月在日本收入排名第一的iOS游戏《Knives Out》；在日本推出后在7月初成为iOS和Google Play下载量第一的《第五人格》。

- 保持PC客户端和移动旗舰游戏的热度，包括《梦幻西游》、《大话西游》、《新倩女幽魂》、《阴阳师》和《 Invincible》。

- 扩大《我的世界》在中国的流行度，注册用户超过1亿。

- 收购Bungie的少数股份，支持新的创造型游戏的孵化。

- 进一步扩大游戏管道，即将推出的新游戏包括《Ancient Nocturne》和《Night Falls: Survival》。

- 逐步扩大电子商务业务，环比增加毛利率。

“我们高兴地看到，本季度游戏、电商、广告等各业务板块均呈现出不错的增长势头，净利润也显著回升。”网易公司首席执行官兼董事丁磊说，“端游和手游依然是网易游戏的两大增长点。6月底，我们发布了备受期待的端游《逆水寒》，该游戏以其卓越的美术技术和创新的玩法，迅速成为中国市场近几年来最受用户关注的端游产品之一。”

“在手游方面，我们继续推进多元化产品战略。在第二季度，我们成功推出数款非MMORPG类的手游产品，比如《影之诗》、《第五人格》和《非人学园》等，每款游戏表现都不俗。新品的推出也吸引了不少海外玩家，特别是在《荒野行动》和《第五人格》等游戏的带动下，我们在海外市场取得了更大的成功。”

“我们的电商业务也在持续发展，通过优化品类结构、提升采购效率，电商业务的毛利率环比在逐步改善。”

“匠心和创新一直是网易的核心竞争力。二十余年来，我们一直秉承这些理念，将它们融入我们的产品中，形成了网易特有的竞争优势。我们相信网易秉承的理念以及其强大的研发能力和商业敏锐性，将继续推动网易公司未来蓬勃发展。”丁磊总结道。

2018年第二季度财务业绩分析

净收入

2018年第二季度净收入为162.84亿元人民币（24.61亿美元），上一季度和去年同期分别为141.73亿元人民币和133.76亿元人民币。

2018年第二季度在线游戏服务净收入为100.61亿元人民币（15.20亿美元），上一季度和去年同期分别为87.61亿元人民币和94.30亿元人民币。本季度，来自于手游的净收入占在线游戏服务净收入的74.7%，上一季度和去年同期该占比分别为71.8%和72.4%。

2018年第二季度电商业务净收入为43.66亿元人民币（6.60亿美元），上一季度和去年同期分别为37.32亿元人民币和24.92亿元人民币。

2018年第二季度广告服务净收入为6.34亿元人民币（9,582万美元），上一季度和去年同期分别为4.62亿元人民币和5.96亿元人民币。本季度广告收入表现最好的行业是：交通类、网络服务类和房地产类。

2018年第二季度邮箱及其他业务净收入为12.23亿元人民币（1.85亿美元），上一季度和去年同期分别为12.17亿元人民币和8.58亿元人民币。

毛利润/（毛亏损）

2018年第二季度毛利润为72.45亿元人民币（10.95亿美元），上一季度和去年同期分别为59.54亿元人民币和67.37亿元人民币。

在线游戏服务毛利同比和环比增长主要是得益于自研手游的收入贡献，如《楚留香》、《荒野行动》和《第五人格》。

电商业务毛利同比和环比增长主要得益于网易考拉和网易严选的快速发展。

广告服务毛利同比增长主要得益于其商业化进展。广告服务毛利环比增长主要是由于季节性因素造成的收入增长。

邮箱及其他业务毛亏损同比上升主要由于网易某些毛利率相对较高的平台业务收入下降，以及本季度确认了较高的音乐版权费用所致。邮箱及其他业务毛亏损环比下降主要由于上季度确认了较高的音乐版权费用。

毛利率/（毛损率）

2018年第二季度在线游戏服务的毛利率为64.3%，上一季度和去年同期分别为62.1%和63.1%。在线游戏服务毛利率的同比和环比上升主要是由于在线游戏业务净收入增长，而部分成本相对稳定所致。

2018年第二季度电商业务的毛利率为10.1%，上一季度和去年同期分别为9.5%和12.6%。电商业务毛利率的同比下降主要是由于2018年第二季度的促销力度相对较大，以支持电商业务的快速发展。电商业务毛利率的环比上升主要是由于其优化品类结构和提升采购效率所致。

2018年第二季度广告服务的毛利率为67.0%，上一季度和去年同期分别为59.0%和67.6%。毛利率的环比上升主要是由于季节性因素造成的收入增长。

2018年第二季度邮箱及其他业务的毛损率为7.3%，上一季度和去年同期分别为毛损率9.9%和毛利率7.7%。邮箱及其他业务毛损率的同比增加主要由于网易某些毛利率相对较高的平台业务收入下降，以及本季度确认的较高的音乐版权费用所致。邮箱及其他业务毛损率环比改善主要由于上季度确认了较高的音乐版权费用。

营业费用

2018年第二季度营业费用为49.12亿元人民币（7.42亿美元），上一季度和去年同期分别为47.47亿元人民币和33.32亿元人民币。营业费用的同比增加主要是由于市场营销费用、研发支出和包含在销售及市场费用中的货物运费及管理费增加，以及人员成本上升所致。营业费用的环比增加主要是由于人员成本和研发支出环比增长，并被游戏业务相关的市场营销费用环比下降所部分抵消。2018年第二季度包含在销售及市场费用中的货物运费及管理费为3.87亿元人民币（5,842万美元），上一季度和去年同期分别为3.26亿元人民币和2.81亿元人民币。

所得税

2018年第二季度公司所得税费用为4.21亿元人民币（6,355万美元），上一季度和去年同期分别为2.83亿元人民币和7.03亿元人民币。2018年第二季度有效税率为15.7%，上一季度和去年同期分别为26.0%和19.0%。有效税率的同比和环比变动主要是由于集团下属的部分子公司在2018年第二季度被认定为重点软件企业，2017年度享有10%的优惠税率，集团在2018年第二季度确认了相关税收返还。有效税率反映了集团对每个季度适用的税务义务和权利的估计。

净利润

2018年第二季度归属于网易公司股东净利润为21.07亿元人民币（3.18亿美元），上一季度和去年同期分别为7.52亿元人民币和29.72亿元人民币。基于非美国通用会计准则，2018年第二季度归属于网易公司股东净利润为27.25亿元人民币（4.12亿美元），上一季度和去年同期分别为13.37亿元人民币和34.72亿元人民币。

2018年第二季度，公司录得净汇兑收益为2.33亿元人民币（3,518万美元），上一季度和去年同期分别为净汇兑损失3.75亿元人民币和1.31亿元人民币。净汇兑损益变化主要是由于公司的美元银行存款及贷款余额随美元兑换人民币的汇率波动而折算产生。

2018年第二季度每股美国存托凭证净利润为2.45美元（基本）和2.44美元（摊薄）。上一季度为0.87美元（基本）和0.86美元（摊薄），去年同期为3.41美元（基本）和3.39美元（摊薄）。基于非美国通用会计准则，2018年第二季度每股美国存托凭证净利润为3.17美元（基本）和3.15美元（摊薄），上一季度为1.54美元（基本）和1.53美元（摊薄），去年同期为3.98美元（基本）和3.96美元（摊薄）。

季度股利

董事会批准了2018年第二季度股利，为每股美国存托凭证0.61美元，预期于2018年8月31日支付给2018年8月24日休市后登记在册的全体股东。

2017年第四季度和2018年第一季度股利各为每股美国存托凭证0.38美元和每股美国存托凭证0.23美元，已分别于2018年3月2日和2018年6月8日支付。

根据2014年5月13日网易公司宣布的季度股利政策，季度股利发放金额约为公司每财务季度税后净利润的25%。每季度股利的发放及具体金额由董事会全权决定，将以公司的运营和盈利情况、现金流量、财务状况及其他相关因素为基础。

其他信息

2018年6月30日，集团现金及现金等价物、定期存款和短期投资共计442.78亿元人民币（66.91亿美元），截止至2017年12月31日为432.10亿元人民币。2018年第二季度经营活动净现金流入为19.58亿元人民币（2.96亿美元），上一季度为19.05亿元人民币，去年同期为23.21亿元人民币。

股份回购计划

2017年11月15日，公司宣布其董事会批准了一项新的股份回购计划，从2017年11月16日开始，公司将在不超过12个月的期限内，回购总金额不超过10亿美元流通在外的美国存托凭证。2018年6月11日，公司宣布其董事会批准了一项修订计划，授权额外回购总金额不超过10亿美元流通在外的美国存托凭证。该修订将2017年11月15日批准的股份回购计划扩展为在不超过12个月的期限内，回购总金额不超过20亿美元流通在外的美国存托凭证。截止到2018年6月30日，公司已回购约340万股美国存托凭证，共计约9.12亿美元。

电话会议：

财报发布后，网易管理团队将于美国东部时间8月8日晚上9点（北京时间8月9日上午9点）召开电话会议，解读财报要点，并回答投资者和分析师提问。

收听电话会议的号码为：1-929-477-0324（国际：1-800-458-4121），请在电话会议开始前10-15分钟拨入。

在2018年8月22日前，可拨打1-719-457-0820（国际：1-888-203-1112）重复收听，密码为：8957911#。

此外，网易公司网站投资者关系频道http://ir.netease.com/将对电话会议进行直播，并提供录音，有效期为12个月。(思远)